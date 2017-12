Historisk avtale underskrevet

Det norske Maskinistforbund og Sjømat Norge skrev mandag under på en historisk intensjonsavtale. På nyåret får rederiene i Sjømat Norge tariffavtale med maskinoffiserene.

-Sjømat Norge har fått flere medlemmer som driver brønnbåtrederier og annen maritim virksomhet knyttet til sjømatnæringen. Som arbeidsgiverorganisasjon har det vært viktig for oss å få på plass et tarifftilbud til disse, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en pressemelding.

Den nye tariffavtalen gjelder fra årsskiftet, men de to organisasjonene vil bruke våren til å utvikle avtalen ytterligere.

Fremtidens arbeidsplasser

Den raske utviklingen i havbruksnæringen de siste årene, og utsiktene til ytterligere vekst i årene som kommer, gjør at aktørene i næringen har etterlyst tariffavtaler som er tilpasset fartøyene som brukes i næringen.

– Havbruksnæringen representerer fremtidens arbeidsplasser. Det er derfor viktig for oss å sikre at de ansatte i næringen får en god tariffavtale, sier administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i Det norske Maskinistforbund.

De to organisasjonene vil over nyttår også iverksette arbeidet med å opprette tariffavtaler for servicefartøyene i havbruksnæringen. Dette er en ny bransje innenfor havbruksnæringen med stadig mer spesialiserte fartøy. Servicefartøyer er foreløpig er i et såkalt tarifftomt rom. Dette gjør at arbeidet med å lage nye avtaler er nybrottsarbeid som tar noe mer tid.

Partene er enige om å opprette en tariffavtale med gyldighet fra 1. januar 2018 til 31. august 2018. Partene er enige om å bruke tariffperioden til å revidere avtalen.