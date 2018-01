Herning Shipping blir norskeid

– Vi skal satse på gi en enda bedre service til eksisterende kunder, samt utvide forretningene til de segmentene selskapet er aktiv i dag, sier Axel Camilio Eitzen som ny eier og administrerende direktør, gjennom Christiania Shipping.

HS Shipholding AB har signert en salgsavtale med nyetablerte ANE Shipping AS om salg av Herning Shipping A/S. Nyetableriengen er et partnerskap mellom Camillo Eitzen & Co AS / Axel C. Eitzen, Castel AS / Erik Bartnes and Seahorse Maritime AS / Nicolai Heidenreich.

Danske Herning Shipping A/S som har røtter tilbake til 1963, vil drives fra København, men har etter oppkjøpet skiftet navn til Christiania Shipping AS.

Ifølge Eitzen vil selskapet fortsette som et dansk selskap med hovedkontor i det tidligere Camillo Eitzen House i København.

– Jeg går inn som CEO, men vil pendle mellom København og Oslo. Vi har ikke kontor i Oslo, men vil fortsette med de meget kompetente ansatte i Golf Juan / Frankrike, sier Eitzen til skipsrevyen.no.

Flåten er innen kjemikalietankere, og består i dag av 20 skip:

4 marine line coated 3.500 / 4.500 tdw

6 marine line 8.000 tdw

2 marine line coated 11.000 tdw

Pluss 2 BB skip and 6 TC skip

Salgssummen er ikke kjent, men Eitzen har uttalt til ShippingWatch at prisen har vært så fordelaktig for kjøperne, at selskapet går i null allerede i år.