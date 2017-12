Her er juletrærne fremme hele året

Tredje søndag i advent er det på tide å tenke på å vaske gulv og pynte tre. Mens folk flest bare drar juletreet inn i stua en gang i året, er juletrær hverdagskost for andre.

På toppen av hver eneste oljebrønn finnes det et juletre. Tom Bjerke i Aker Solutions har tidligere jobbet som boreleder og har vært med på å installere flere av dem.

– Det er egentlig et produksjonstre med ventiler for å styre produksjonen i en oljebrønn, sier Bjerke, og legger til at navnet juletre har oppstått som følge av formen.

Trærne er ofte korsformede med en swab-ventil på toppen, en kill-ventil som gjør det mulig å stoppe alt dersom noe skulle gå galt, produksjonsventiler, to masterventiler som styrer flyten, samt en connector – eller juletrefot om du vil – i bunnen som binder ventiltreet og oljebrønnen sammen.

Akkurat som trær flest utgjør hele skoger forteller Bjerke at også offshore-juletrær står i grupper. På sjøbunnen kan en liten template inneholde fire trær, men de kan også inneholde helt opptil 10-20 trær.

Tørt, vått, horisontalt eller vertikalt?

Mens du kanskje lurer på om det skal være gran, edelgran eller plastikk i år spør ingeniørene seg om juletrærne skal være tørre eller våte, vertikale eller horisontale. Det er også forskjell på om trærne driftes mekanisk, hydraulisk eller det aller nyeste, utstyrt med elektriske aktuatorer. Bjerke anslår at om lag 98 prosent av juletrærne på norsk sokkel i dag er fjernstyrt hydraulisk.

Bjerke forklarer at tørre juletrær er de som befinner seg over havoverflaten, på et eget dekk –tredekket, hvor kan det være alt fra færre enn fem til mer enn 50 trær– på en plattform, mens de våte trærne er plassert på havbunnen. Om man velger et vertikalt eller horisontalt juletre avhenger av hvor mye og hva slags vedlikeholdsarbeid man forventer seg at det vil bli.

Mens det i utgangspunktet er enklere å installere et vertikalt tre, kan det være en fordel å installere et horisontalt tre dersom det er forventet mye vedlikeholdsarbeid på brønnen. Med en horisontal løsning får man nemlig gjort mer arbeid uten å fjerne hele treet enn det man får gjort på en brønn med vertikalt tre.

Skreddersøm

Ventiltrærne kommer i fire ulike standardiserte trykk-klasser, men ellers skreddersys juletrærne etter oljeselskapenes spesifikasjoner og brønnenes behov.

De senere årene har Bjerke sett hyppigere bruk av våte juletrær, noe han blant annet ser økonomien i. – Med juletrær på havbunnen kan oljeselskapene gå for en mer fleksibel løsning med flytende produksjonsenheter, eller det kan legges rør inn til større felt, påpeker Bjerke.

Krav of spesifikasjoner kan være så mangt, men så vidt Skipsrevyen bekjent er det ennå ingen som har skiftet ut swab-ventilen høyt i toppen med den blanke stjerne.