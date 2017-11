«Heimdall» overlevert fra Moen

«Heimdall» er levert fra Moen Marin AS til fiskeoppdretterne i Kvarøyfjorden. Der skal fartøyet bistå i produksjonen av miljøvennlig laks.

Da Kvarøy Fiskeoppdrett AS startet i 1976, var det et av Nord-Norges første oppdrettsselskaper. Med maksimalt to prosent laks og 98 prosent vann i merdene, gjør selskapet det godt på miljølaks.

Katamaranen med navnet «Heimdfall» settes nå i arbeid på Helgelandskysten, der Kvarøy Fiskeoppdrett AS produserer «Simply pure salmon» med så lavt økologisk fotavtrykk som mulig. Ifølge norrøn mytologi voktet Heimdall Bifrost, regnbuebroen mellom Åsgard og Midgard.

«Heimdall» måler 13,5 ganger 7,5 meter og er utstyrt med to Nogva Scania-motorer. Den samlede motoreffekten på 760 hestekrefter sørger for god framdrift. I kombinasjon med Nogva gir, vribart propellanlegg, samt Sleipner baugpropell gir dette god presisjon og fleksibilitet ved varierte operasjoner i røft farvann.

NabCat-fartøyet fra Moen Marin har et stort og godt arbeidsdekk. Der finner du en radiostyrt Palfinger-kran på solide 32 tonnmeter, samt tre og fem tonns capstaner.

Hoveddata:

Lengde: 13,50 meter

Bredde: 7,50 meter

Drivstofftanker: 4m3

Ferskvannstank: 2m3

Motor: 2 x 380 hk Nogva Scania

Gir: 2 x Nogva HC168

Propellanlegg: 2 x Nogva 4 bladet vribart anlegg

Generator: 24 kW Nanni QLS32T

Kran: Palfinger 32080(M)D

Capstaner: Adria Winch 3T og 5T

Navigasjon: Furuno

Brannslukking i maskinrom: Inergen

Fart: ca. 15 knop

Byggnr: 180

Lev.dato: 25/10/2017