Havnesjefen er på plass

– Jeg gleder meg til å være med å bygge en havn for fremtiden, sier Johnny Breivik. Den nye havnedirektøren i Bergen Havn har vært en uke i ny jobb. Nå skal han stake ut kursen for fremtidens havn, opplyser Bergen havn på sine nettsider.

– Det er spesielt tre områder som gjør denne jobben spennende; fremtidig havnedrift, byutvikling, og spenningsfeltet mellom administrasjon, politikk og forretning. Det viktigste blir å stake ut en kurs, og å skape en kultur som samler seg rundt denne kursen, understreker han.

Å jobbe med haverelaterte oppgaver er nytt for Johnny Breivik, som de seks siste årene har vært brannsjef i Bergen. Han har imidlertid lang erfaring i å arbeide med organisasjonskultur, samfunnsnyttige oppgaver og å jobbe i spenningsfeltet mellom administrasjon og politikk. Disse erfaringene tar han med seg inn i sin nye rolle som øverste leder for BOH.

– For å få til noe må man jobbe systematisk og målrettet. I tillegg må man ha en god dialog både med ansatte og med kunder, samarbeidspartnere og eiere. Eierkommunene skal oppleve at BOH er et havnevesen for alle, og at de får noe igjen for eierskapet i selskapet, sier Johnny Breivik.