Havila selger to ankerhåndteringsfartøy

Havila Shipping ASA har inngått avtaler om salg av AHTS fartøyene «Posh Vibrant» og «Posh Virtue». Ytterligere tre skip skal på sikt selges ut som følge av restruktureringen.

Fartøyene «Posh Vibrant» og «Posh Virtue» forventes overlevert til ny eier i første halvdel av november.

Havilas tre eldste PSV-er; «Havila Faith», «Havila Fortune» og «Havila Sailor», skal etterhvert også selges ut av restruktureringen, opplyser finansdirektør i Havila, Arne Johan Dale.

– De fartøyene vi har inngått salg om i dag, tilhører den gruppen av fartøy som i restruktureringen av selskapet var definert utenfor kjernevirksomheten og for salg. De er nr 3 og 4 av de båtene vi har hatt i Singapore. Dermed er vi ute av den virksomheten i tråd med restrukturering og avtalen som er inngått, sier Dale til skipsrevyen.no.

Finansdirektøren kan ikke opplyse hvem som blir ny eier av de to skipene.

Det opplyses i en børsmelding at i forbindelse med salget forventes långivere og Havila Holding AS å utøve tildelte tegningsretter ved konvertering av gjeld til aksjer i overensstemmelse med inngåtte avtaler vedtatt i generalforsamling 4. januar 2017. Det antas at antall aksjer i selskapet vil øke med ca 124.200.000 til ca 1.891.000.000 aksjer. Salget vil ha liten resultatmessig og likviditetsmessig effekt. Egenkapitalverdien av gjeldskonvertering ble innregnet i egenkapitalen ved gjennomføring av restruktureringen den 28. februar 2017 og salget vil medføre en begrenset justering i egenkapitalen.

Detaljert melding vil bli gitt så snart salgene er gjennomført og erklæring om opsjonsutøvelse er mottatt.