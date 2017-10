Hav Line hybriden får Corvus batterilagringssystem

– Vi i Corvus er ekstremt stolte over at Orca ESS nok en gang har blitt valgt av Wärtsilä til å gi energi til industriledende fartøy som dette, uttaler Willie Wagen, Global VP Sales & Marketing i Corvus Energy i en pressemelding.

Det er Wartsila som har blitt tildelt kontrakten på å levere skipsdesign og det hybride fremdriftssystemet til Hav Line Vessels kommende hybridfartøy som har levering til sommeren 2018.

Wagen legger til at prosjektet er et bevis på at batterileveranse til hybrid og helelektriske fartøy, utvides til å gjelde alle fartøystyper.

I dag fraktes fisken fra merdene med brønnbåter for slakting i anlegg på land, før den vanligvis eksporteres med bil. Hav Line Vessel tar mål av seg til å effektivisere hele denne prosessen, og frakte fisken sjøveien, direkte fra merd til marked. Hav Line Vessels kommende hybridfartøy vil bringe fisken direkte fra oppdrettsanlegget til Danmark.

Slaktebåten blir utstyrt med 14 sløyemaskiner om bord som hver kan sløye 25 fisk i minuttet. Med en kapasitet på tusen tonn sløyd laks eller ørret per tur, kan dette ene fartøyet fjerne minst 7 000 vogntog fra norske veier.

Enova investerer 6,55 millioner kroner i slaktebåten. Støtten gjør at den blant annet bygges med hybriddrift, med nyutviklet energioptimalisert motor og batteripakke. Båten kan også benytte landstrøm.

Fartøyet skal leveres sommeren 2018.