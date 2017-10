Har nybygd arbeidsbåt leveringsklar til jul

I hallen til Oma Slipp på Stord tar den nye arbeidsbåten til Austevoll Melaks form. – Dette er litt på siden av hva vi driver med til vanlig, sier daglig leder Oddvar Oma til skipsrevyen.no.



Stord-baserte Oma Slipp er eneste datterselskap av Oma Båtbyggeri. Alt av reparasjon og vedlikehold foregår vanligvis her, mens alt av nybygg egentlig foregår tvers over fjorden.

Men mengden reparasjons- og vedlikeholdsarbeid er veldig varierende, og i ledige stunder i mer enn et år har Oddvar Oma og kollegene hans jobbet med et nybygg. Men det er bare noen uker siden arbeidsbåten ble solgt til Austevoll Melaks. Det later det til at Oddmund Oma er meget godt fornøyd med.

– Det er en 15 lang x 7 meter bred arbeidsbåt eller lokalitetsbåt. Den får en kran på 22 tonn, er lavbygd og passer til å jobbe mot merdene med. Den har dessuten nesten 70 kvadratmeters dekksplass. Dette er litt på siden av det vi driver med til vanlig, som er reparasjon og vedlikehold på hurtigbåt. Nybygg foregår hovedsakelig på båtbyggeriet. Det er gøy at det er litt annerledes, sier Oma til skipsrevyen.no.

Hvor lenge har dere holdt på?

– Nei det er ganske lenge, for vi har bare bygget den på spekulasjon og i ledige timer, og nå har vi solgt den og gjør den ferdig. Dette er byggenummer 4 her på Slippen. Denne skal leveres til jul. Vi regner med at det blir flere bygg som vi kommet til å jobbe med på den på ledige timer, smiler han.

Ved siden av nybygget md levering i desember, har Oma Slipp også en stor vindmøllebåt stående for Odfjell som skal leveres rundt jul.

– Fra januar av har vi det travelt med en del klassinger frem til mai. I 6-8 uker har vi oppdrettsbåter, og har vi da litt ledig tid begynner vi på neste bygg, sier Oma.