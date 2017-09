Håper tilskuddsordningene løftes videre

– Vi håper at det blir gjort på en ordentlig måte, for det fortjener sjøfolka og kyst-Norge, sier Hans Sande i Sjøoffiserforbundet før arbeidstaker-, arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner i maritim bransje møter Monica Mæland.

Regjeringen har blitt instruert av Stortinget om å utrede handlingsrommet for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, og hvordan dette står i forhold til flaggstatsprinsippet. Tirsdag denne uken skulle etter planen Norsk Sjøoffiserforbund og andre arbeidstaker-, arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner i bransjen møtes, for å høre Mælands redegjørelse for hvordan Stortingets krav skal imøtekommes. Dette eøtet er imidlertid nå utsatt på grunn av sykdom.

Leder for Norsk Sjøoffiserforbund, Hans Sande, sier til skipsrevyen.no at Stortinget har bedt regjeringen utrede handlingsrommet til å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandsk tonnasje i ren nasjonal fart, og at det er knyttet spenning til om dette blir kjørt på en måte som gjør at partene får reel innflytelse på prosessen, at alle har tillitt til prosessen, og at det blir gjort på objektivt grunnlag.

– På tirsdag er aktørene kalt inn av Monica Mæland til å si litt om hvordan dette skal gjøres. Vi har sagt at vi ønsker et sammensatt utvalg der alle berørte parter kan få komme inn og bidra til å belyse konsekvensene av å gjøre det og ikke gjøre det, men først må det avklares juridisk hva som er handlingsrommet, poengterer Sande.

Han understreker at forbundet allerede har utført tre utredninger på selvstendig grunnlag, og at de føler de har tung juridisk støtte i at det er et handlingsrom der det er politisk vilje.

– Men vi men vi skal ikke forskuttere noe. Nå har vi fått det på bordet. Vi startet i 2008 med Fafo-rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø? (Om statlige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart), og vi er glade for at vi nå har kommet i mål politisk, og at man nå skal se på det. Vi håper at det blir gjort på en ordentlig måte, for det fortjener sjøfolka og kyst-Norge.

Hva har resultatet av valget å si for dere som forbund?

– Vi er et partipolitisk uavhengig forbund, og har derfor ikke noen preferanser til det ene eller det andre. Det er næringspolitikken som er annonsert i forhold til de utfordringene vi har som er interessante for oss. Det at denne regjeringen ble gjenvalgt, er nødvendigvis ikke noe negativt for oss i forhold til at de har hatt en maritim politikk som har løftet tilskuddsordningene videre fra det nivået de tok over fra rødgrønt, sier Sande.

Sånn sett er forbundet godt fornøyd med det arbeidet regjeringen har gjort med å fremme norske sjøfolks konkurransekraft, spesielt i deepsea-segmentet, som er et viktig tiltak å få på plass.

– Når andre segment går ned, og kanskje ikke kommer opp igjen på samme nivå, sånn som offshore, så er det viktig for oss som forbund at våre medlemmer har adgang til andre segment hvor vi kan bygge trygge og langsiktige arbeidsplasser og sikre fremtidig rekruttering, sier Sande.