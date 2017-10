Hans-Petter Ness blir ny sjef i Wärtsilä

Hans-Petter Nesse tar over rollen som administrerede direktør i Wärtsilä Norway etter Sveinung Hansen, som etter åtte og et halvt års innsats har bestemt seg for å tre tilbake fra denne rollen. Endringen trer i kraft umiddelbart.

Wärtsilä skrirver i en melding at Sveinung Hansen ønsker nå å fokusere all sin tid på jobben som direktør for den globale Technical Services & Information og Customer Support Centre organisasjonen, en stilling han har hatt i tillegg til ansvaret som administrerende direktør i Wärtsilä Norway.

– Jeg har hatt svært givende og krevende åtte og et halvt år som administrerende direktør for WNO. Markedet har krevd at vi har måtte omstille oss og det har vi klart. Jeg vil takke alle de dyktige, fleksible og dedikerte ansatte i bedriften som jeg har hatt gleden av å jobbe tett sammen med. De har et fantastisk pågangsmot og har gjort, og gjør, en uvurderlig innsats. Nå ser jeg frem til å kunne konsentrere meg fullt ut om mine oppgaver som direktør for Technical Services & Information og Customer Support Senter i den globale Wärtsilä-organisajonen, sier Sveinung Hansen.

Hans-Petter Nesse har de siste ti årene hatt ulike lederstillinger innenfor teknisk ledelse, produkt- og forretningsutvikling i Wärtsilä, både lokalt og globalt. De tre siste årene har han vært ansatt som direktør for Service Unit Norway. Hans-Petter Nesse tar på seg ansvaret som administrerende direktør for WNO i tillegg til sin stilling som direktør for Service.

-For meg personlig er det en svært spennende oppgave å få være med å utvikle WNO videre. Jeg har stor respekt for den jobben Sveinung Hansen har gjort for bedriften, og er glad for at vi skal samarbeide videre som del av den globale Wärtsilä-organisasjonen. Det var enkelt å si ja til utfordringen når den kom – vi har en organisasjon med kundefokuserte, innovative og dedikerte medarbeidere. Vi må forvalte det vi har gjort og levert tidligere – og i sammen skape det som skal til for å være rustet til å møte nye utfordringer i fremtiden, sier Hans-Petter Nesse.

– På vegne av styret i WNO ønsker jeg å takke Sveinung Hansen for godt lederskap gjennom mange år. Styret har satt stor pris på samarbeidet og den jobben Sveinung har gjort for å utvikle bedriften gjennom disse årene. Nå ser vi frem til å fortsette denne viktige jobben sammen med WNO sin nye leder, Hans-Petter Nesse, sier styreleder i WNO, Arto Lehtinen.