«Gurre» av Bergen har fått egen tegneserie

D/S «Gurre» av Bergen ble torpedert i mars 1917. Nitten personer omkom og tre overlevde. Nå har den dramatiske historien blitt tegneserie. Det er den kritikerroste og prisbelønnte norske tegneserieskaperen Kristian Krohg-Sørensen som har skapt serien i forbindelse med utstillingen «Torpedert» på Norsk Maritimt Museum. Tegneserien kommer til å gå som fast tegneserie i Skipsrevyen Magasinet som føljetong gjennom året.

«Gurre» var et engelskbygd lasteskip fra 1889 som fra 1912 var i norsk eie. Det ble torpedert i mars 1917 etter at Tyskland hadde erklært uinnskrenket ubåtkrig. Nitten personer omkom da «Gurre» ble senket, mens tre overlevde. Skipet ble bygd av Blyth Shipbuilding Co. i Blyth i Northumbria, og sjøsatt i august 1889. Det hadde en bruttotonnasje på 1733 tonn, og nettotonnasje på 1045 tonn. Det var 259,8 fot langt, 36,6 fot bredt og hadde en dypgang på 16,9 fot. Maskinen var en Triple 3-sylinder dampmaskin med en ytelse tilsvarende 174 hestekrefter. Det seilte under navnet «Crimea» for Stephen, Mawson & Co i Newport fram til 1912. I desember 1912 tok H. Skougaard i Langesund over skipet, som fikk navnet «Sixtyfour». I februar 1916 gikk det så over til Bjelland & Hansen i Kristiania, som kalte det «Mango». Ellingsen & Johansen i Bergen tok over allerede i mai 1916, og kalte skipet «Fagerli». I desember 1916 fikk det så navnet «Gurre», da det ble tatt over av Christen Knagenhjelm Gran i Bergen.

Torpedert

Den 1. mars 1917 ble «Gurre» torpedert nær Shetland av den tyske ubåten U-66, under kapitänleutnant Thorwald von Bothmers kommando. Skipet var da på vei fra Halden til Hull via Bergen med stålblokker. Torpederingen skjedde uten forvarsel, og skipet sank raskt. Det ble dermed ikke tid til å komme seg i livbåtene, selv om disse på grunn av faren var utsvingt og klare til bruk. Andremaskinist Nils Olsen Kronhaug og messegutten Bernhard Christopher Bjørvik havnet i vannet, og reddet seg ved å klamre seg fast til en livbåt som lå med kjølen i været. De så også kaptein Gerhard J. Bolstad i nærheten. Han klamraetseg til noe vrakgods. Kronhaug og Bjørvik klarte ikke å komme seg bort til ham, og etter en stund forsvant kapteinen. Førstemaskinist Henrik Stene var også i vannet, og kom seg opp på kjølen av livbåten sammen med de to andre. Den svenske kokken Sven Gustavson var også i live, og kom seg bort mot livbåten, men da de andre fikk dratt ham opp var han død. Ubåten befant seg like i nærheten, men begynte å angripe et engelsk skip. Da engelskmennene returnerte ilden med en kanon ga ubåtkapteinen seg, og angrep i stedet det norske skipet D/S «Livingstone» som også var i området. Etter noe tid kom så ubåten tilbake mot stedet hvor «Gurre» gikk ned og tok ombord de tre overlevende og kokken. De hadde da ligget omkring tre timer på kjølen av livbåten. Det ble konstatert at kokken var død, og han ble senka i havet. Kronhaug og Bjørvik ble etter noen timer satt over på barken «Holthe», mens Stene måtte bli med til Tyskland ettersom han var såra og trengte legehjelp. Etter to dager på «Holthe» ble Kronhaug og Bjørvik satt i land i Lervik på Stord. Stene fikk nødvendig behandling på Helgoland, og kom hjem til Bergen til videre behandling etter et par uker.

Utstilling på Norsk Maritimt Museum

Historien vises på en utstilling på Norsk Maritimt Museum som har fått navnet «Torpedert – krigsseilere under første verdenskrig», der de har tatt utgangspunkt i torpederingen av «Gurre». I forbindelse med utstillingen har Kristian Krohg-Sørensen tegnet en tegneserie, Torpedert – dampskipet Gurres siste ferd, der historien fortelles gjennom den seksten år gamle messegutten Bernhard Christopher Bjørviks øyne. Bjørvik var en av de tre overlevende. De to passasjerene som befant seg om bord er oppgitt som Mrs. og Ms. Erweren i manifestet. Det dreide seg om Elinor Alice Maud Everall (f. 1863) og hennes datter Gladys Helen Everall (f. 1899) fra Hayes i Middlesex, et område som nå er en del av Stor-London. Det er ikke kjent hvorfor de hadde vært i Norge. Det er mulig at Norge bare var et transittland; nøytraliteten førte til at mange som skulle fra kontinentet til Storbritannia reiste via Norge, og det var også helt vanlig å reise med lasteskip.

Kristian Krohg Sørensen

Kristian Krohg-Sørensen er en norsk tegneserieskaper og journalist fra Asker, best kjent for tegneserieromanen Gulosten: Liv i helvete (2015). Krohg-Sørensen er utdannet journalist ved City University i London og russlandviter fra Universitetet i Oslo. Han hadde gjort noen spede forsøk på stripeserier og kortere historier da han i 2011 kom over historien om spritsmugleren og motstandsmannen Johannes Sigfred Andersen (1898-1970) fra Grünerløkka i Oslo, alias «Gulosten». «Historien hans er en bra måte å få rettet oppmerksomhet på mellomkrigstiden, som er en del av norsk historie som har forsvunnet litt i skyggen av krigshistorien,» sa Krohg-Sørensen til D2. I 2012-16 jobbet Krohg-Sørensen dels som journalist i NRK P2 og dels med tegneserier. I 2015 ble Gulosten: Liv i helvete utgitt av No Comprendo Press, og hyllet av kritikerne for sin skildring av både hovedpersonen, byen og tidsepoken. Serien fikk terningkast seks i Dagbladet, vant gull i Årets vakreste bøker og ble nominert til Kulturdepartementets tegneseriepris. Han har også laget tegneserieheftene Sporveien i Oslo 1875-2015: 140 år på skinner (2015), T-banen i Oslo: 50 år (2016) og Sporveisbussen i Oslo: På hjul i 90 år (2017), sistnevnte i samarbeid med Kristoffer Kjølberg. Torpedert: Dampskipet Gurres siste ferd (2017) er historien om et norsk dampskip som ble senket av en tysk ubåt i 1917, utgitt i anledning utstillingen Torpedert: Krigsseilere under første verdenskrig. I oktober 2017 ga Krohg-Sørensen også ut faktategneserien Den russiske revolusjonen, som gjennom 72 sider forteller historien mellom mars og november 1917 – den russiske revolusjonen som ender i verdens første kommuniststat.