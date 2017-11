Grovfjord Mek. bygger sin femte båt for Wilsgård Fiskeoppdrett

Grovfjord Mek. Verksted skriver i en pressemelding fredag ettermiddag at de har dratt i land en kontrakt med Senja-baserte Wilsgård Fiskeoppdrett om levering av et fartøy.

Den nye oppdrettsbåten, byggenummer 148, er en enskrogsbåt i aluminium med hoveddimensjoner 12,5×5,5m. Den blir utstyrt med en Palfinger PK11001 stasjonær kran på 9,5 tonnmeter, to capstaner på 3 tonn, samt hydraulisk HT-vasker.

Båten er bygget med et romslig rorhus med førerstol, pantry og sofagruppe. Båten har et stort dekkshus som inneholder garderobe/tørkerom samt WC.

Hovedmotoren yter 300 HK ved 2200 o/min, som gir båten en toppfart på om lag 10,5 knop.

– Det er en stor tillitserklæring at Wilsgård Fiskeoppdrett velger oss for femte gang, i skarp konkurranse med andre norske verft, sier Bård Meek-Hansen, daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted AS.

Båten blir bygget iht. den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde 4.