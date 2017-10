Gostoso «Bossa Nova» døpt i Brasil

Dåpsfesten for brasilianske Grupo CBOs spesialbygde ankerhåndteringsskip «Bossa Nova» gikk av stabelen denne uken.

Det var i 2014 at Havyard fikk sitt gjennombrudd i det brasilianske markedet med fire ankerhåndteringsfartøy med Havyard 843-design til den brasilianske reder og verftsgruppen Grupo CBO. Nå er det første skipet, «Bossa Nova» ferdigstilt, og onsdag 4 oktober var det dåpsfest i Itajai, Brasil.

Det kom mange gjester fra inn og utland, og mange leverandører hadde tatt reisen for å være med på denne storstilte dåpsfesten ved det Brasilianske verftet. Også finansfolk og representanter fra brasilianske banker var tilstede.

Gudmor var Joyce Moreno, som er Brasiliansk sanger og komponist.

Det ble presentert en smakfull (gustoso på portugisisk) og velbygd båt. Direktør Edson Souki er svært fornøyd med prosjektet og ser frem til å få skipet i arbeid så raskt som mulig. Også verftsdirektør Paul Kempers fremhevet det gode samarbeidet som har vert mellom verftet og Havyard.

Båten går nå til Rio de Janeiro for å ta de siste tester.

Spesialsydd design

Høsten 2014 skrev Havyard sin første kontrakt på fire Havyard 843-design med utstyrspakker til Grupo CBO, som både er verftseier og det største offshorerederiet i Brasil. Grupo CBO hadde avtale med Petrobas og skulle ha til sammen 6 ankerhåndteringsbåter. I 2016, valgte Grupo CBO å bestille ytterligere 2 Havyard 843-design, noe som var en annerkjennelse for Havyard.

På grunn av store havdyp utenfor kysten av Brasil, kreves det mer utstyr, bøyer og anker på dekk enn hva som er vanlig i Nordsjøen. De tradisjonelle skipene, typisk 18 m brede, ble for små til denne type jobb.

Det nye Havyard 843–designet representerer en helt ny AHTS-klasse tilpasset Brasilianske forhold. Det innebærer blant annet større plass på dekk til mer utstyr og en stor side-ved-side vinsj som muliggjør sikker og effektiv sleping og andre ankerhåndteringstjenester for flytende offshore installasjoner.

Systemleveranse

Kontrakten er inngått i Havyard Design & Solutions som står for utvikling av skipsdesignet og integrasjon og koordinering av utstyrspakkene. Kontrakten inneholder også leveranser fra andre forretningsområder i Havyard Group, deriblant en større utstyrsleveranse fra Norwegian Control Systems AS, IAS (integrert automasjons- og alarmanlegg), Concept Bridge (navigasjons- og kommunikasjonsutstyr), nødstopp system, tankpeilesystem, intern kommunikasjon, brannalarmsystem, dc-batteri system. I tillegg til utstyrskontrakt har Norwegian Control Systems AS levert komplett elektro engineering.

Hoveddata Havyard 843:

Lengde: 81.50 m

Bredde: 19.50 m

Dybde til hoveddekk: 8.50 m

Hastighet: 16 knots

Ankerhåndterings vinsj: 400 tonn

Trekkekraft: 195 tonn

Antall: 30 personer