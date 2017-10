Global undersøkelse om kvinner i sjømatnæringen

Organisasjonen «Women in the seafood industry» (WSI) har lansert en stor internasjonal undersøkelse for å kartlegge tanker rundt kvinners arbeid i sjømatnæringen.

Av Linn Therese Skår Hosteland / kyst.no

Marie Christine Monfort som leder foreningen bak undersøkelsen, forteller til kyst.no at den ble etablert med hovedmål om å markere kvinners bidrag i sjømatindustrien og gjøre kvinner mer synlige. Hun viser til at globalt er én av to sjømatarbeidere kvinner, og at kvinners bidrag til sjømatindustrien er avgjørende. Hun mener likevel at kvinners arbeid ofte ignoreres, og da blir usynlig og lite kjent. Hvor utbredt dette er, vil de nå kartlegge.