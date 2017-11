Gjenbruk av skip

Av Linn Therese Skår Hosteland, kyst.no

Forrige uke var det siste frist for å søke utviklingstillatelser, og hele 34 søknader kom inn denne dagen.

Under Norsk Havbruksdag 2017 nevnte fiskeriminister Per Sandberg, at «siste søknad kom inn klokken 23:46 – 14 minutter før fristen gikk ut, levert av Floating Fish Farming Unit AS. Totalt kom åtte søknader siste timen. Det vitner om et næringsliv som står på helt til slutt».

Laks i skip

Floating Fish Farming Unit AS er et samarbeid mellom Emilsen Fisk AS i Rørvik og Green Energy Fish Farming AS i Oslo. De har søkt om 10 tillatelser og en samlet MTB 7800 tonn på sitt utviklingskonsept.

– Vi har valgt å benytte skip som produksjonsenhet for oppdrett og foredling av laks. Konseptet er basert på gjenbruk av eksisterende skip, som allerede er konstruert for å tåle de naturkrefter som finnes på havet, forteller Pål Gilde som er daglig leder Green Energy Fish Farming AS.

Han forteller at enheten skal kunne oppankres i ytre kystsone, på eksponerte lokasjoner, men kan også legges i fjordsystemer som ikke tåler stor biologisk belasting da dette er en lukket enhet uten utslipp.

Og å være sist i søkerrekken synes han er vanskelig å si er bra eller dårlig.

– Det er jo en innovasjonskonkurranse, og første mann til mølla prinsippet gjelder. Det kan være en ulempe eller en fordel. Det vet vi ikke, sier Gilde til kyst.no.

Han forteller de har brukt seks måneder på konseptet, og oppfatter at jobben de har lagt til grunn er viktig når Fiskeridirektoratet skal bruke tid på å evaluere denne.

– Det tok tid å etablere prosjektteam og kontakt med de rette aktørene for å få det frem. Også å få spisset det, så vi ikke bare kommer med illustrasjoner, men også beregninger og analyser rundt prosjektet. Vi har også snakket mye med myndighetene rundt kravene som er, har gjort hjemmeleksen i å konkretisere, og tenkt frem i tid, sier han til kyst.no.

Fokus på fiskevelferd

– I dette konseptet har vi satt fokus på fiskevelferd og fiskehelse samt kriterier som ligger i Fiskeridirektoratets krav til innovasjon med tanke på arealutnyttelse og miljø, sier Roy Emilsen, daglig leder i Emilsen Fisk AS i en melding fra selskapet.

– På områder som rømningsfare, sedimenthåndtering, lusepåslag, sykdom og energi-balanse settes en høy standard for å møte fremtidens forventninger til bærekraftig havbruk basert på årelang erfaring fra både fiskeoppdrett, shipping og offshore, legger Emilsen til.

Konseptet har blitt utarbeidet med bidrag fra blant annet følgende aktører på nevnte områder: