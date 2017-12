Geir Bjørkeli blir ny sjef i Corvus Energy

Corvus Energy kunngjorde denne uken gjennom en pressemelding at Geir Bjørkeli tar plass i sjefsstolen med kontorplass i Bergen.

– Jeg ser frem til å begynne i selskapet som er markedsledende i marin energilagring. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Corvus-ansatte tett på kundene for å utvikle selskapet og produktene videre, uttalte Bjørkeli i pressmeldingen.

Den nye Corvus-sjefen var tidligere direktør for Norgeskontoret til nederlandske Huisman. Han har også bakgrunn fra Ulstein verft, og har hatt flere stillinger i Rolls-Royce, inkludert VP Sales for Nord-Øst Asia and direktør for Rolls-Royce Marine Japan. I denne perioden bodde han i Korea i seks år og i Japan i to.

Nylig kjøpte aluminiumselskapet Hydro seg inn i det kanadiske selskapet Corvus Energy.