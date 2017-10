– Garantiordningen gjelder også nærskipsfartsflåten

– Jeg har forstått det slik at dere lurer på hvorvidt fartøy til nærskipsfartsflåten vil omfattes av den nye ordningen. Skip til nærskipsfart skal behandles på lik linje med andre fartøy, og det er ingen spesielle reguleringer for denne typen fartøy, skriver Monica Mæland i et brev til Maritimt Forum Nordvest.

Regjeringen forslo i Statsbudsjettet for 2018 å opprette en ny markedsmessig- låne og garantiordning for eksportkreditt /(GIEK) og Eksportkreditt Norge for for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge. Da forslaget fra Regjeringen ble lagt frem ble det opplyst at ordningen ville omfatte finansering av skip, herunder fiskebåter, ferger, brønnbåter og hurtigbåter.

Maritimt Forum Nordvest stilte spørsmålet om hvorvidt nærskipsfarten også ville omfattes av ordningen, og fikk den gledelige oppklaringen presisert i et brev fra departementet.

– Hvis skipene bygges i Norge for eksport (inkl. utenriksfart for norske kjøpere) kan de finansieres gjennom de eksisterende eksportfinansieringsordningene, og hvis de bygges i Norge og skal gå i innenriksfart faller de innenfor den nye ordningen. GIEK og Eksportkreditt Norge kan også finansiere skip som bygges ved utenlandske verft med betydelig norsk utstyr om bord, uavhengig av hvem som skal eie disse og hvor disse skal gå, da dette faller innunder eksport av skipsutstyr og deer. Det som ikek akn finaniseres er norske rederes kjøp av skip fra utenlandske verft, hvor det ikke er norsk utstyr av betydnign om bord, skriver Monica Mæland i brevet.