Furuno lanserer ny radar

Furuno lanserte, under selskapets årlig nyttårsseminar i Bergen,sin nye radar FAR-2xx8. Den skal erstatte en av verden mest solgte, FAR-2xx7.

– Vi har laget en helt ny radar, skrøt Christian Trovik fra Furuno (bildet) under lanseringen.

Selskapet har tatt i bruk ny teknologi som gjør at man kan øke ytelsen på produktet. Med et enkelt trykk på en knapp skal man kunne hurtigjustere radarbildet.

– En radar skal se det den skal se, og fjerne det den ikke trenger å se. Med ny teknologi er radaren blitt bedre til å eliminere bort uønsket støy. Det gjør også at det blir raskere å følge fartøy forteller Trovik til Skipsrevyen.

Systemet er allerede testet langs norskekysten og tilbakemeldingene er at det virker svært bra, i følge selskapet.

Gjenkjennbart

Brukergrensesnittet er også svært enkelt, og Furuno har valgt samme lest som tidligere, med keyboard med skruknapper, som også kan betjenes med mus.

– For oss er det viktig at systemet er gjenkjennbart for brukeren, sier Trovik. En som har seilt med Furono skal kjenne igjen menyen.

Den nye radaren vil være klar for levering i mai 2018.