Frøy Valkyrien overleveres til Frøy Rederi

Frøy Valkyrien overleveres nå fra Sletta Verft. Den skal i jobb for oppdrettsselskapet Lerøy Midt og driftes av Frøy Rederi.

Av Katarina Bertelsen / kyst.no

Per Håkon Hopland, assisterende daglig leder i Sletta Verft, forteller til kyst.no at byggetiden for den dieselelektriske arbeidsbåten Frøy Valkyrien ble eksakt tolv måneder. Dette var fra skjæring av stål var påbegynt ved Finomar Polen i oktober 2016, til sleping av skrog i april 2017 til ferdig utrustet fartøy 11. oktober 2017.

– Vi har stått for bygging av skrog ved Finomar i Polen, med oppfølging ved egen inspektør. Design og tegninger er levert av Møre Maritime, forteller han.

Frøy Valkyrien er søsterskipet til Frøy Harvest, som driftes av Frøy Vest AS med kunde Marine Harvest. Frøy Valkyrien driftes av Frøy Rederi med kunde Lerøy Midt.

Han legger til at Sletta har stått for hele byggeprosjektet, med Elmarin som ansvarlig for alt el-teknisk, og R&M Ship Interior ansvarlig for all innredning under ledelse fra Sletta. Selv har de også hatt alt av rør, system og montering, mens Multimarine har stått for maling.

Tror bygging for havbruksnæringen vil fortsette

Hopland forteller videre at han tror byggeprosjekter av båter til havbruksnæringen vil fortsette, men ikke øke.

– Derimot tror vi jevnlige oppgradering og ombygginger for tilpasset drift av eksisterende fartøy vil komme.

Han påpeker at rederiene, regelverk og praksis for havbruk blir mer og mer strukturert og tyngre aktører er langt fremme på planlegging og drift. Dette tror Sletta vil føre til et mer stabilt marked, uten boom slik de har sett de senere år.

Hoveddimensjoner for Frøy Valkyrien:

LOA: 25,00 m

LPP: 23,80 m

Bredde: 13 m

Dybde til hoveddekk: 4,5 m

Dypgang: 3,5 m

Full fart

Av andre prosjekter holder Sletta for tiden på med utrustning av byggenummer 161 Hellodden, en 15 meter snurrevad båt i stål, hvor også skrog er bygget ved Finomar.

– For fiske og fangst håper og tror vi på en oppadgående aktivitet. Vårt byggenummer 161 «Hellodde» er viktig for oss i så måte, sier Hopland.

Han forteller at inne i hallproduksjonen har de aluminiums katamaran byggenummer 163, 164, 165 i ordre. Byggenummer 163 er under ferdigstilling i hall, og byggenummer 164 er begynt satt opp i hall. Byggenummer 165 begynner og skjæres snart. Samtidig har Sletta gjenoppbygging av Målfrid etter havari, og Karl Magne etter komfyrbrann, som gir en total rehabilitering og motorbytte. De har også jevnlig fartøy inne på 1 – 2 ukes årlig service og oppgraderinger, samt jevnlig dokking av fartøy for desinfisering.

– Med andre ord, så er det full fart her, sier Hopland.​