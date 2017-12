– Fremtiden er ikke avlyst

Tålmodighet, og beinhard jobbing, er det administrerende direktør Lars Peder Solstad i SolstadFarstad står overfor, også i 2018. Likevel ser han litt lysere på fremtiden

Han er fornøyd med at selskapet siden 16. oktober enten har fått nye, eller fornyet kontrakter, på 12 av sine skip. Det betyr likevel ikke at krisen er over.

– Overhodet ikke. I alle fall ikke på kort sikt. Det blir en beintøff vinter, men jeg er mer optimist sier Solstad til Skipsrevyen.

Han vil ikke kalle de nye avtalene et rush, men snarere en jevn og god innsats av de ansatte som gir en jevn strøm av arbeid til selskapet.

Spår oljefest fra 2019

Norsk olje og gass gikk tirsdag ut med en optimistisk spådom om oljebransjen fra 2019. De tror at oljeinvesteringene vil falle noe til neste år, før det stiger igjen i 2019.

Den oppgangene tror Solstad også hans rederi kan dra nytte av. Og han påpeker at rederiet har båter tilgjengelig i alle de viktige områdene og er til stede der det er behov. Han tror derfor at 2018 blir brukbart for SolstadFarstad, og kanskje en mer varig oppgang i 2019.

– På kort sikt er det Nordsjøen som er best for oss, men også enkelte områder globalt har bra med aktivitet.

Positivt med havvindkraft

Stortinget vedtok onsdag at det skal bygges ut anlegg for flytende havvindkraft.

De borgerlige partiene slår fast at det skal åpnes ett til to områder for flytende havvindkraft i norsk farvann. Det skal også følge med støtte fra Enova slik at et fullskala pilotanlegg kan på plass.

– Det er helt klart at dette er interessant for oss. Vi har vært med på dette tidligere. Blant annet tidligere i år, da vi slepte ut turbinene til Statoils offshore vindfarm Hywind Scotland. Så det er et godt supplement, avslutter Solstad.

Skipene som har fått nye kontrakter eller fornyet nåværende er: