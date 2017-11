Frakter millioner av rensefisk

Ved årsskiftet fikk Kvitsøy Sjøtjenester på plass sitt andre fartøy «Scallop Fighter». Siden fartøyet kom i drift har det fraktet rundt tre millioner rensefisk til laksemerdene, men virussykdommer gjør frakten noe utfordrende.

Av Linn Therese Skår Hosteland, kyst.no

Bjarte Espevik som er daglig leder i Kvitsøy Sjøtjenester forteller at året 2017, så langt har vært veldig positivt.

– Den nye båten har fungert utmerket. Fra januar til november i år har vi levert cirka tre millioner rensefisk med fartøyet. Vi har hatt få innkjøringsproblemer og ser positivt på fortsettelsen, sier han.

– Rekorden er 160 000 rognkjeks på en dag, legger han til.

Utfordrende med sykdommer

Men selv om det er høy aktivitet, går ikke alt knirkefritt.

– Vi ser at markedet er voksende, men vi ser litt flere utfordringer med tanke på flere ILA-områder og andre sykdommer. Dette medfører at vi må være strengere med egne rutiner på rengjøring og får nye utfordringer med at vi etterhvert må lage gode løsninger for å kunne gå med lukket system.

Foruten å transportere rensefisk har de også gjort flere store miljøundersøkelser lokalt i Rogalands – området.

– Da har vi levert båttjenester til FishGuard som er den faglige ekspertisen. Det går da i grabb-prøvetaking av bunnsedimenter, vannprøvetaking, samt måling av diverse miljøparameter med CTD-sonde.

– Ellers har vi spennende skatteFUNN – prosjekter, som går på vurdering av ulike lokaliteter for dyrking av kamskjell og østers i havbeite.

Etablerer base

Akkurat nå jobber de med etablering av kontorer, kai og base i Kvitsøy kommune.

– Dette er et etterlengtet prosjekt siden vi til nå ikke har hatt egne lokaler. Dette vil bli bra for selskapet og vi ser frem til å kunne levere enda flere tjenester i fremtiden med et eget moderne verksted.

Selskapet har i dag to fartøy, med to faste ansatte, i tillegg til at leier inn tre til fire personer som ekstra mannskap. Ifølge Espevik jobber de i disse dager med å få ansatt en til i en 100% stilling.

– Vi jobber også med planer om både nybygg og utvidelse av eksisterende fartøy. Noe mer kan jeg ikke røpe på nåværende tidspunkt, avslutter han.

– «Scallop Fighter», er et 14,98 meter langt, 4,6 meter bredt fartøy. Det har en lastekapasitet på 21 kubikkmeter, og er bygget ved Ydstebø Marine på Kvitsøy i Rogaland.