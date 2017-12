Fra skotsk brobygging til norskekysten

Kragerø Sjøtjenester har investert i sin største lekter så langt, nå starter jakten på en langtidskontrakt.

Lekteren som tidligere bar navnet «E 1704″ er en tidligere Smit-lekter fra Nederland har de siste fire-fem årene jobbet på et broprosjekt i Edinburgh.

– Kragerø Sjøtjenester AS har en flåte på 13 lektere fra størrelsen åtte meters lengde til 60 meter.»KS4818» blir den største lekteren i bruttotonn, i vår flåte. Dette gjør oss i stand til å ta på oss større oppdrag langs kysten, sier Mats Sivertsen, daglig leder i Skagerak Sea Service, et datterselskap av Kragerø Sjøtjenester til Skipsrevyen.

Sivertsen opplyser videre at kjøpet ble gjort gjennom M.G. Schei Shipbrokers i Svelvik.

Lekterens nye navn «KS4818» er av det pragmatiske slaget. «KS» er en forkortelse av Kragerø Sjøtjenester, mens tallene opplyser om de vitale mål – 48 meter lengde og 18 meter bredde.

2000 tonn

Nå starter jakten på en langtidskontrakt. – «KS4818» er solid bygget med sine 12 tonn per kvadratmeter. Her kan vi transportere steinmasser og ha store mobilkraner om bord, uten at det gir slitasje på dekket, sier Sivertsen. Han legger til at den totale lastekapasiteten er på om lag 2000 tonn.

Kragerø Sjøtjenester, som ble etablert i 1996, har anleggs-entreprenører langs norskekysten og i skandinavia som sitt kjernemråde, og har i følge Sivertsen hatt en sunn utvikling siden oppstart. I 2012 kjøpte selskapet opp Arendalsbedriften «Mørland og Karlsen AS», som i dag er implementert i Kragerø Sjøtjenester under navnet Skagerak Sea Service.

Jevnlige investeringer

– Omsetningen har økt «jevnt og trutt» i alle år. Vi hadde to utfordrende år i 2013 og 2014, dette skyldes betydelige investeringer i materiell, samtidig som markedet «forsvant». Sivertsen beskriver driftsåret 2016 som meget godt, det beste i selskapets 21-årige historie, og at oppdragsmengden har forblitt høy også i 2017.

Han mener en grunn til suksess har vært jevnlige investeringer som har åpnet nye markeder, i kombinasjon med medarbeidere bestående både av unge og lærevillige og mer erfaren arbeidskraft.

Med den nyervervede lekteren vel hjemme ser Sivertsen positivt også på det kommende året. – Sammen med de større slepebåtene i Skagerak Sea Service ser vi for oss nye muligheter i sammen med den nye lekteren «KS 4818».