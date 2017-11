Fra Moen til Vega Sjøfarm

Vega Sjøfarm AS er tilsluttet Nova Sea-konsernet og har sitt tilholdssted på Vega i Nordland. Nå har de utvidet flåten sin med en Nabwork 1065 fra Moen Marin AS.

Byggenummer 174 er av modellen NabWork 1065 og måler 10,65 x 5,0 meter. Dette er den foreløpig minste i selskapets portefølje av stabile og sikre arbeids- og servicefartøyer til havbruksnæringen.

I forhold til sin størrelse, har enkeltskrogsfartøyet imponerende kapasiteter: Under dekk sørger 265 John Deere-hester for fremdriften. Nogva gir og vribart propellanlegg, samt sidepropellere fra Sleipner sikrer krefter og fleksibilitet i røffe farvann. På dekk er den utrustet med en radiostyrt Palfinger-kran med en kapasitet på inntil 7,4 tonnmeter, samt tre- og ett-tonns nokker.

Navigasjonspakken leveres av Furuno, og inkluderer radar og kartplotter med integrert GPS, VHF, ekkolodd og autopilot.

NØKKELTALL LISSKJÆR

Lengde: 10,65 meter

Bredde: 5,0 meter

Drivstofftanker: 2m3

Motoreffekt: John Deere 6068, 265 hestekrefter

Gir: Nogva HC168

Propellanlegg: Nogva vribart 4-bladet anlegg, Ø900mm

Kran: Palfinger PK 8501 (M) A

Capstaner: Tenfjord 3T og 1T

Thrustere: 1 stk. Sleipner 40hk

Navigasjon: Furuno

Brannslokking i maskinrom: Inergen

Fart: ca. 10 knop

Konstruksjon: Marin Design

Byggenummer: 174

Leveringsdato: 31.10.2017

I likhet med andre nybygg fra Moen Marin leveres énskrogeren med helisolert maskinrom for bedre arbeidsmiljø, hydraulisk høytrykksvasker fra Tenfjord Industrier, helkledde innvendige rekker for enkelt renhold og desinfisering. Fartøyets spesifikasjoner inkluderer også moderne systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vannintrenging, brannslukkingsanlegg i maskinrom, redningsflåte for fire personer, WC og ekstra styreposisjon bak styrhus.