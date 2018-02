Fra broen Uke 7

Videoen viser en Mob-båt på vei gjennom Smedasundet i Haugesund. En solskinnsdag i februar.

Nordlaks bygger verdens første brønnbåt på LNG og batteri.

Solstad Farstad vinner britiske kontrakter.

Elektrongünderen Jan Berg har skapt internasjonal elektrosuksess i shippingbransjen.

Statssekretær Danel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet, tilbakeviser kritikken fra forbundsleder Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund. Samtidig som det de siste årene har vært en økning i antall skip i NIS, har det vært en betydelig økning i antallet nordmenn på NIS-skip i tilskuddsordningen for sjøfolk. Det viser at Norge vokser som sjøfartsnasjon, samtidig som det sikres arbeidsplasser for nordmenn på sjøen, sier Bjarmann-Simonsen (H) til Skipsrevyen.

Riksantikvaren har bare budsjett til å etterkomme 25 prosent av søknadene som istandsetting og drift av vernede skip.

Skibladner fikk 7000 flere passasjerer eller en økning på 31 prosent takket være NRKs minutt for minutt.

DOFs offshoreskip fikk mange nye kontrakter.

Den nye næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen mener det er all grunn til optimisme i maritim sektor.

Regjeringen må for all del ikke røre nettolønnsordningen for sjøfolk. Det mener Tord Dale, Daglig leder i Maritimt Forum.

Norsk klyngesamarbeid virker sier Fiskeriminister Per Sandberg. I fjor sommer inngikk Aukra Maritime kontrakt med Vard Brattvaag om en stor kranleveranse til Aker Biomarines topp moderne krillfartøy. Løsningene er utviklet i et tett samarbeid med mannskap fra Aker BioMarine og ingeniører fra Vard-gruppen.

Sort røyk fra Color Line i Oslo gav kommentarstorm, men konserndirektør Helge Otto Mathisen avviser at Color Line forurenser i Oslo. Selskapet har på eget initiativ bygget landstrømanlegg i Oslo. I følge Mathisen skyldtes røyken feilkobling av ventiler.

NFA Prisen 2017 ble tildelt NTNU – Institutt for teknisk kybernetikk.

Det vil ta 35 år å oppdatere sjøkartene med dagens digitale muligheter, viser en beregning fra Kartverket. Nå håper de at private aktører kan sertifiseres til å levere inn data til sjøkartverket.

Fiskeridirektoratets nye båt «Rind» er døpt.

Jebsen og Seatrans samarbeider.

Forskere vil fra mars sette ut ubemannede fartøy i området Bodø – Lofoten – Vesterålen. Fartøyene som går både over og under havflaten, skal samle inn data i regi av forskningsinstitusjonen Akvaplan-niva i Tromsø.

I Oslo lages det ny handlingsplan for Oslo havn. Visjonen er 0-utslipp.