Fra Broen uke 6

FRA BROEN: Seven Viking på vei ut Bjørnefjorden ved Os. Danske verft mener Norsk proteksjonisme fører til at de mister ordrer. Waldmec Marine leverer hurtigbåt til Forsvaret. Statoil vant miljøpris for å ha redusert utslippene med 1,2 millioner CO2, Det polske verftet Nauta kan ha benyttet nordkoreansk arbeidskraft på urimelige betingelser. Pengemangel kan legge «Christian Radich» i opplag. Kulturdepartementet vil ikke betale mer støtte og regnet sammen og henviste til hva departementet hadde utbetalt de siste 15 år til de tre eneste bevarte seilskipene fra det som betegnes som «gullalderen for norsk sjøfart» i sjøfartsnasjonen Norge. Skipsrevyen forfulgte saken og viste at Kulturdepartementet i samme periode hadde utbetalt 22 ganger mer i støtte i samme tidsrom til den norske opera i Oslo i operanasjonen Norge. Trønderrederiet Ulvan er kåret til Norges beste maritime lærebedrift. Ulstein skal bygge nytt spesialskip for vindparker til Acta Marine. Karsten Sævik var den nye «hemmelige konsernsjefen» i Kleven. NIS-skip uten norske sjøfolk er bare tomme skall sier leder for Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande og stiller seg ikke med en gang i gratulantenes rekker selv om NIS kan melde om rekordmange skip. Det er knallhard konkurranse om å få kontrakter for de nye spesialfartøyene til vindparkene men Haugesundrederiet Østensjø døpte denne uken to nye vindparkfartøyer og vil ta opp konkurransen. «Viking Princess» fra Eidesvik Offshore vant miljøpris, for å erstatte generator med batterier. Det blir færre skip i den norske handselflåten, men de har større tonnasje viser statistikk fra SSB. Det kommer nye EU-krav til miljøvennlig skipsopphugging som administrerende direktør i NGO Shipbreaking Plattform anbefaler investorene og stille krav om når de skal inn i nye skipskontrakter.