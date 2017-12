Fra broen – uke 52

FRA BROEN: Nesoddbåten er klar til avgang fra indre Oslo havn.

Antall ledige sjøfolk steg litt i desember. Hovedtendensen er likevel klar. I år har sysselsettingen av norske sjøfolk økt jevnt og trutt. Det er ved utgangen av året færre ledige enn ved inngangen til året.

Også på Oslo Børs går det bra. Vi noterer flere shipping og havbruksselskaper på toppen av listene.

Det er 56 kadetter som fortsatt står igjen på kaia uten lærlingplass. Men også dette tallet er i bedring i forhold til situasjonen for manglende lærlingplasser for et år siden.