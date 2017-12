Fra broen – uke 50

FRA BROEN Valderøy på tur ut fra Ålesund havn.

LO frykter ikke for arbeidsplassene for norske sjøfolk selv om vi får automatiserte skip. Det sier leder for sjømannsforbundet Johnny Hansen.

SV mener at det er kynisk av regjeringen å hente hjem Olympic Commander som har reddet menneskeliv i Middelhavet. Andre mener det var på høy tid.

SolstadFarstad og DOF fortsetter å få kontrakter for offshore. Er markedet i bedring?

I Skipsrevyen Magasinet forteller Per Sævik blant annet om maktkampen om Fjord 1. Du kan bestille magasinet eller abonnement ved å sende mail til abo@skipsrevyen.no.

«Gurre» av Bergen har fått sin egen tegneserie. Det er den kritikerroste og prisbelønte Kristian Krohg-Sørensen som har skapt serien på bakgrunn av skipets dramatiske historie. Nå blir denne tegneserien føljetong i Skipsrevyens Magasinet.

Meklingen mellom sjømenn og redere kom i havn på overtid. Partene er enige og hva de er enige om kan du lese her.

Bellona og SV mener at Kystruten kan bli enda grønnere og ville ha regjeringen til å stille enda sterkere miljøkrav i anbudsprosessen. KRF og SP mente sannsynligvis imidlertid at den var grønn nok og stemte forslaget ned.

I vår adventsserie til søndag kan du glede deg til å lese om juletrær! Som vokser vertikalt og som kan være både våte og tørre!

Redaktøren.