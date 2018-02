Fra broen: Uke 5

Color Lines sin Superspeed 2, på vei ut av Kristiansand havn en kveld i januar.

Fiskebåt mener at beredskapen på havet er svekket og ber om at det legges frem en midlertidig plan for å avbøte på situasjonen mens Forsvaret venter på nye helikoptere.

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech får 110 millioner kroner fra EU til utvikling av en elektrisk hurtigbåt som skal gå mellom Stavanger og Hommersåk.

1.januar tok Harald Solberg over roret etter Sturla Henriksen som administrerende direktør i Rederiforbundet. Du kan lese intervjuet med ham i Skipsrevyen.

Et utvalg foreslår endringer av norsk maritim utdanning etter å ha gjennomgått norske og internasjonale maritime utdanningssteder foreslås et fjerde praksisår. Sjøkrigsskolen er bekymret for at Forsvaret går motsatt vei og reduserer praksisperioden i sjøoffisersutdanningen.

Herning Shipping i Danmark blir norskeid. Axel Camilio Eitzen overtar som ny eier og administrerende direktør, gjennom Christiania Shipping.

Boreal Sjø og Wärtsilä Ship Design har inngått samarbeidsavtale om å utvikle en hydrogendrevet ferge til strekningen Hjelmeland-Skipavik-Nesvik. Fergestrekningen blir den aller første i verden der fartøyet skal benytte hydrogen som drivstoff.

Tall fra Innovasjon Norge viser at internasjonale cruisepassasjerer vil omsette for om lag 3 milliarder kroner i Norge i år. Det er ventet i overkant av 2100 anløp, og i overkant av 3,2 millioner dagsbesøkende i løpet av året.

Morten Ridderseth (19), som til daglig jobber i resepsjonen på hurtigruteskipet MS Finnmarken, er kåret til årets beste lærling av Lærlingekompaniet.

Kleven har ansatt ny konsernsjef men det er foreløpig hemmelig hvem vedkommende er.