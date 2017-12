Fra broen – uke 48

Fjord 1 tok meg trygt over Boknafjorden. I Skipsrevyen Magasinet forteller Per Sævik om maktkampen i Fjord 1 og hvordan krise ble snudd til milliardoverskudd for Havila.

Franske LNG skip får kontrakter med Statoil og supplyskip i offshore fra DOF og SolstadFarstad vinner nye kontrakter. DOF fikk også ny energi etter emisjon med 500 millioner i frisk kapital.

Alle norske ferger skal være elektrifiserte i 2030. Fjord Line leverer rekordresultat både på passasjerer og gods.

Hovedredningssentralen på Sola opplever en eksplosiv økning i redningshendelser. Folk ringer heller det offentlige og ber om hjelp enn de ringer naboen.

Seks norske verft konkurrerer om å få bygge verdens første autonome containerskip Yara Birkeland. Interessant er det også at Hydro kjøper seg inn i Corvus som leverer skipsbatterier. Autonome transportfartøyer kan bli en ny norsk eksportartikkel. Det er gledelig at norske skipsverft har en større ordrereserve i dag enn ved årets begynnelse i følge tall fra Norsk Industri.

Gjennom Skipsrevyen holder du deg oppdatert om de maritime næringene. Om du ønsker magasinet eller vil abonnere sender du oss en mail på abo@skipsrevyen.no