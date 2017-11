Fra broen – uke 47

Havila Jupiter inspiseres ved kai. Vard forhandler om å bygge nye kystvaktskip for 4,8 MRD kroner. Ekstremværet i Nordland førte til at politiet måtte sperre av Slipen Mek der en kran holdt på å gå over ende.

Kleven lykkes med robotsveis og hevder de nå er konkurransedyktige på det internasjonale markedet med skrogbygging i Norge. Det kan bli lønnsomt, for norske redere og verft bygger skrog i utlandet for 3,5 MRD kroner i følge en beregning Skipsrevyen har foretatt basert på data fra Eksportkreditt og Norske Skipsverft.

Statoil åpnet denne uken en gigantisk havvindpark utenfor England, som skal forsyne over 400.000 husstander med strøm. Anlegget har brukt 4000 fartøydøgn under byggeperioden og trenger crewskip i driftsfasen.

Kleven tegnet intensjonsavtale om byggingen av et nytt diamantskip for de Beers som skal jakte diamanter på havbunnen utenfor kysten av Namibia. Det er bokstavlig talt et hav av muligheter for norsk industri og arbeidsplasser.

