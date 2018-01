Fra broen -uke 2

«Ladejarl» gjør piruett i Trondheim.

Orkanen Cora skapte trøbbel for fergen «Tingvoll» ved Smøla.

«Kronprins Haakon» har også vært i vinden etter at noen rustflekker ble oppdaget på det nye skipet. Jeg er urolig for rustflekkene i baugen sa Tore Nepstad ved havforskningsinstituttet til Skipsrevyen. HI ligger også i voldgiftssak med det italienske verftet.

Forsvarets skip «KNM Maud» seiler på jomfrutur etter å ha blitt forsinket 19 måneder ved det koreanske verftet Begge disse sakene har satt ny fart i debatten om hvorfor Norske myndigheter velger å bygge skip i utlandet.

Det er stor mangel på skipslærlinger og opplæringskontoret er bekymret for rekrutteringen av norske sjøfolk.

Et norsk selskap har utviklet en helt ny og overbygd livbåt for cruisemarkedet, og Skipsrevyen har besøkt «Sjøkurs» i Kristiansand.