Fra broen – uke 1

FRA BROEN: Kristiansand havn i dag.

Fra denne ukes nyhetssaker nevner vi at Datasikkerheysselskapet Pen Test Partners advarer mot at hackere faktisk kan senke et skip i gitte skrekkscenarier.

At Solstad Farstad og DOF fortsetter å haie inn offshorekontrakter.

At Nina Jensen og Kjell Inge Røkke vil redde verdenshavene med sitt nye forskningsskip REV.

At Sletta Verft får nye kontrakter.

At Næringsminister Monica Mæland mener at det var en god dag for havnasjonen Norge da det nye forskningsskipet Kronprins Haakon ankom Bergen. Norsk Industri kritiserer at skipet ikke ble bygget i Norge og finner det merkelig at ikke staten stiller de samme krav til utenlandske verft som til norske. Mæland på sin side fremhever at regjeringen har fått på plass et helt nytt regelverk som skal gjøre offentlige innkjøp enklere og bedre.

I Thailands jungel ligger det engang så stolte hurtigruteskipet Kong Olav og ruster opp. Nordmannen Karl Fred Kristensen har bestemt seg for å redde det som reddes kan fra skipet.

En maritim rapport viser at det er gryende optimisme i maritim sektor på Haugalandet og

VARD har vokst fra 40 til 92 designere i løpet av få år. Verftet kunne i dag melde at de skal bygge den nye fergen for det helelektriske sambandet Kvanndal-Utne. – Skipsrevyen gratulerer!