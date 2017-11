Fortsatt minus for Havila Shipping

Havila Shipping ASA fikk et resultat før skatt på minus 56,8 millioner kroner i tredje kvartal i år. Salg av skip og virksomheten i Singapore avvikles, melder selskapet.

De totale inntektene i tredje kvartal 2017 var 176,7 millioner kroner mot 253,4 millioner kroner i samme kvartal 2016. Driftsresultat før avskrivninger ble 39,0 millioner kroner mot 112,6 millioner kroner i fjor. Resultat før skatt ble -56,8 millioner kroner i tredje kvartal i år mot -52,8 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Rederiet hadde 25 fartøy som driftes pr. 30.09.17. Av disse opereres 23 fartøy fra Fosnavåg, hvorav ett for ekstern eier. Ett av Posh-fartøyene ble solgt i september 2017. De to gjenværende fartøyene som blir operert av Posh Semco i Singapore er solgt og leveres til ny eier i november 2017. Joint Venture selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore er under avvikling. Konsernet hadde 5 fartøy i opplag ved utgangen av 3. kvartal, herav 2 AHTS og 3 PSV. I tillegg blir et Subsea fartøy markedsført for nye oppdrag. PSV-ene i opplag er definert utenfor kjernevirksomheten og markedsføres for salg. Flåteutnyttelsen i 3. kvartal 2017 var på 74 % eksklusive fartøy i opplag, heter det i en børsmelding fra selskapet.