Første kvinnelige fregatt-sjef

Kommandørkaptein Iris Fivelstad er historisk som øverste leder på Norges største marinefartøy.

KNM Otto Sverdrup er nylig tilbake i Norge etter å ha ledet den stående Nato-styrken «Standing Nato Maritime Group 1» fra juli og ut året i fjor.

Overtakelsen skjedde under en høytidelig seremoni på Sjøforsvarets marinebase Haakonsvern melder NRK.

Fivelstad blir med dette øverste kommanderende på et av Norges mest avanserte kampsystem og sjef for et mannskap på 130 personer.

Fivelstad avløser kommandørkaptein Frode Røte.