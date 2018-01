Første bestilling på elektrisk ferge fra USA for Siemens

Siemens har mottatt bestilling på den første elektriske fergen fra USA. Den får norskutviklet elektrisk teknologi om bord.- Sentrum for vår utvikling av elektriske skip er i Norge, sier administrerende direktør Jürgen Brandes i Siemens. Bare i Norge kan elektriske ferger redusere utslippene med 300.000 tonn CO2.

Siemens har fått bestilling på den første elektriske fergen fra USA. Denne teknologien som vi utvikler i Norge tror vi på for verdensmarkedet, sier Brandes. Jeg har stor tro på at den innovasjonen vi nå ser i Norge også vil spre seg til resten av verden, sier Brandes.

Hvordan vil vi leve?

– Det hele er et spørsmål om hvordan vi vil leve i fremtiden, sier Brandes. Selv liker jeg å reise og oppleve vakker natur. Hvordan kan vi ta vare på naturen? Ser vi bare etter profitt eller tenker vi også på våre barn og barnebarn? Det er vår utfordring som ingeniører å utvikle ny teknologi som kan gjøre verden til et bedre sted også for våre barn og barnebarn, sier Brandes.

Elektriske ferger reduserer utslipp med 300.000 tonn CO2

– I Siemens er vi klare til å omforme 127 norske ferger til elektrisk drift, sier Siemens direktøren. Da vil vi redusere utslippene med 300.000 tonn CO2. Senteret for denne utviklingen er i Norge. Vi er også i gang med oljeplattformer og fornybar energi, ikke minst offshore wind. I dag har vi en vindmølle ved en oljeplattform som forsyner den med strøm. Olje og gass vil fortsatt være de største aktørene offshore i lang tid fremover men vi kan hjelpe dem å bli mer miljøvennlig med ny teknologi, sier Brandes.

Oppdrettsnæringen er også et interessant område som kommer til å ta i bruk den nye teknologien, tror Brandes.

Batterifremstillingen må bli bærekraftig

– Vi trenger en ”Tesla-revolusjon” til havs, sier professor ved NTNU Ingrid Schølberg. Det er imidlertid viktig at industrien tar tak i hele verdikjeden. Batterifremstillingen må bli bærekraftig. Det handler blant annet om hvordan vi tar vare på brukte batterier og hvordan vi fremstiller batterier og brenselceller for hydrogenløsninger, sier Schjølberg. Hun etterlyser de samme insentiver fra norske myndigheter til havs, som har medført at elbilrevolusjonen har kommet så langt i Norge. – Ladeproblematikken er også en utfordring som bør løses nasjonalt, sier Schjølberg.