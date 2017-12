Folden Akvas nye fartøy er bygd for tøffe værforhold

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Folden Akva får over nyttår et nytt fortøyningsfartøy i flåten, som skal tåle de tøffe værforholdene i Nord-Norge.

Kristian Kristensen, drifts-koordinator i Folden Akva opplyser til kyst.no at serviceselskapet venter på et nytt fartøy, som per dags dato er under ferdigstilling hos leverandør Moen Marin.

Serviceselskapet har jobbet seg inn i akvakulturnæringen siden 2015. Fra basen i Steigen i Nordland leverer selskapet spesialiserte servicetjenester til oppdrettere i hele Nord-Norge.

Fartøyet de har bestilt er en ankerhåndterer/fortøyningsbåt som vil serve deres faste kunder.

– Båten klargjøres hos Moen Marin i disse dager for seiling. Det er enda mye som skal på plass, og vi planlegger å være i full drift 1. januar 2018, forteller Kristensen.

Fartøyet har fått navnet Helnessund, og er av typen MD-240-SV, med byggenummer 170. Helnessund er designet av det nord-trønderske selskapet Marin Design AS.

– Båten har fått navnet Helnessund som er et lokalt navn med forankring til området vi er fra, forklarer han.

– Vil tåle tøffe forhold

Kristensen sier at dette vil være en båt som vil tåle de tøffe forholdene Nord-Norge kan gi dem om høsten og vinteren.

– Med det nye fartøyet får vi ett stort arbeidsdekk med bra lastekapasitet. Under dekk er det også ett stort lasterom med hydraulisk dekksluke, opplyser han.

Båten har en lastekapasitet på 150 tonn og to dekkskraner med vinsj, på henholdsvis 90 Tonnmeter og 65 Tonnmeter, som begge er av merket Palfinger. Trekkraft/slepekraft er på 13 tonn. Det er også to thrustere på 250 hestekrefter hver.

– Fartøyet har også mulighet for «transfer» på ferskvann og diesel, forklarer driftskoordinatoren.

Teknisk info: