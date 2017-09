Folden Akva kontraherer en «storebror»

– Vi får flere forespørsler fra våre kunder om å utføre fortøyningsoppdrag. Disse forespørslene vil vi imøtekomme med det nye fartøyet, sier Kenneth Larsen i Folden Akva i en pressemelding.

Steigen-selskapet Folden Akvas nyeste ervervelse er et ettskrogs servicefartøy som er designet av Marin Design og bygget av Moen Marin. Fartøyet er av typen NabWork på 24 meter og skreddersydd for operasjoner over store avstander og i krevende farvann.

Folden Akva har hatt et godt samarbeid Moen Marin godt gjennom tidligere kjøp av to båter – en NabCat 1350 i 2015 og 15-metringen nå i august. Selskapet ser at tiden er rett for å satse videre på en 24-metring for å komplettere sine tilbud for service til havbruksnæringen. Dermed går turen nok en gang til Moen-basen på Kolvereid for en ny båthandel. Denne gangen er det «storebror» i Moen-katalogen som skal leveres til Folden Akva.

– Det er selvsagt svært gledelig at Folden Akva nok en gang viser oss tilliten når selskapet gjør investeringer i flåten. Gjennom tidligere samarbeid har vi erfart at folkene i Steigen er både kompetente og ambisiøse. Derfor er det moro å bidra med verktøyene som selskapet trenger for å innfri egne vekstambisjoner, sier Terje Andreassen, daglig leder i Moen Marin.

Nøkkeltall for NabWork 2398/1120:

Lengde: 23,98 meter

Bredde: 11,20 meter

Hovedmotor: Catepillar C32, 1000hk.

Gir: Finnøy G42FK

Vripropellanlegg: Finnøy P50, Ø1900mm med dyse

Generatorer: 1 stk. Catepillar C18 og 1 stk. Catepillar C7.1

Fart: ca. 12 knop

Design: Marin Design AS

Nyttelast: 150 tonn

Kran: Palfinger PK90002 og Palfinger 65002

Vinsj: MB Hydraulikk splitvinsj 60tonn og 10tonn

Capstan: MB Hydraulikk, 2 stk. 3tonn og 2 stk. 8tonn.

Thrustere: MB Hydrauikk, 2 x 250hk

Navigasjon: Navy Rørvik