Flere SolstadFarstad-fartøy med kurs mot Australia

Skudeneshavn-rederiet SolstadFarstad melder til Oslo Børs at flere av deres fartøy har fått 2018-kontrakter «down under».

«Far Stream» og en pipe-haul PSV har vunnet arbeid utenfor Western Australia for MAPL et selskap tilknyttet McDermott International Inc. Kontrakten som vil ha oppstart i løpet av Q1 eller Q2 består av om lag 200 fartøysdager til sammen.

AHTSen «Far Statesman» følger etter fartøyene «Far Saracen» og «Far Senator» på deres oppdrag i Basstredet for Cooper Energy. Kontakten med oppstart i første kvartal har en fast varighet på 100 dager.

Datterselskapet Farstad Offshore har fått kontrakt på supplyskipene «Far Skimmer» og «Far Seeker» med Woodside Energy på Greater Enfield Project. «Far Seeker» utstyres for anledningen med ROV. Kontrakten med oppstart i januar har en varighet på tolv måneder, med en opsjon på ytterligere 14 måneder.