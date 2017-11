Flere nye kontrakter til DOF Group

Oslo Børs melder i dag om at DOF Group AS har blitt tildelt flere kontrakter og utvidelser av eksisterende kontrakter.

Den første kontrakten er for «Skandi Sotra» i Australia med Chevron Australia PTY Ltd. Og gjelder for 75 dager pluss opsjoner og starter fjerde kvartal i år.

Fugro har forlenget firmakontrakten for «Skandi Olympia» i Nordsjøen frem til september 2018.

«Skandi Foula» har fått en kontrakt på to måneder pluss opsjoner i Svartehavet.

Wintershall har deklarert tre måneder med opsjon for «Skandi Gamma» og den kontrakten er utvidet frem til midten av mars 2018.