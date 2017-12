Flere ledige sjøfolk i desember

Mens den totale arbeidsledigheten falt for 13. måneden på rad, steg den svakt blant sjøfolk. Det viser nye tall fra NAV.

I januar i år var det 1340 helt eller delvis ledige sjøfolk. Dette falt til 735 i november, mens den i desember økte igjen til 787.

– Skipsfartsnæringen har de siste årene opplevd krevende tider som følge av både avtagende global etterspørsel og en stadig overkapasitet i flåtemarkedene. Dette har særlig vært tilfelle for offshorerederiene. Markedet har imidlertid tatt seg noe opp gjennom 2017 og antall skip i opplag er redusert fra 194 ved årsskiftet, til 135 ved utgangen av november. Det forteller statssekretær i nærings og fiskeridepartementet Dilek Ayhan (H) til Skipsrevyen.

Hun mener regjeringen fører en offensiv maritim politikk.

– Tilskuddsordningen for sysselsettingen av sjøfolk er vårt viktigste virkemiddel for å bevare norsk maritim kompetanse. Utviklingen i antall sjøfolk i ordningen gjennom året har vært positiv i en krevende periode for næringen sier Ayhan.

Arbeidsministeren ser bedringer

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) peker på at ledigheten avtar i alle fylker.

– Arbeidsmarkedet har bedret seg klart i løpet av 2017. Vi har sett at veksten i

sysselsettingen har tatt seg opp og at arbeidsledigheten har falt. Nedgangen i ledigheten er bredt basert både på bransjer og fylker.

Mens ledigheten økte særlig sterkt på Sør- og Vestlandet i de foregående årene, har den avtatt i alle fylker gjennom året. Særlig i kystfylkene har det blitt færre ledige, og nedgangen har vært sterkest i yrker som tidligere opplevde størst økning.

– Bedringen i maritime yrker må også ses i sammenheng med at fallet i oljeinvesteringene nå har stoppet opp, samtidig som vi ser vekst i andre investeringer, påpeker Hauglie.