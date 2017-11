Fjordline vil drive kystrute

Fjordline er ett av flere rederier som er interessert i å drive kystrute i konkurranse med Hurtigruten.

– Vi har hatt møter med departementet, bekrefter konserndirektør i Fjordline, Rickard Ternblom overfor Skipsrevyen. Han legger til at de har hatt en markedsdialog med Samferdselsdepartementet, men at det er altfor tidlig å si noe om utfallet.

Fjordline har ennå ikke tatt en beslutning om hvorvidt selskapet vil gi anbud på en eller flere deler av kystruten, sier Ternblom. Han mener Samferdselsdepartementet har gjort en klok beslutning ved å dele kystruten opp i tre.

– Det åpner muligheten for langt flere tilbydere. Man må ikke ha 11 fartøy for å kunne gi et anbud, sier Rickard Ternblom.

Mange interessenter

Skipsrevyen har snakket med Color Line og Havila Holding som er blant interessentene. Color Line bekreftet overfor Skipsrevyen i går at de har vært i møter med Samferdselsdepartementet, og at de vurderer seriøst å komme med anbud. Per Sævik som gjennom Havila Holding er storaksjonær i Fjord1 og Norled, sier til Skipsrevyen at de verken vil bekrefte eller avkrefte at de vil bli å finne på listen over tilbydere når fristen går ut 3. januar. I følge Samferdselsdepartementet vil endelig beslutning om konsesjon for rutetrafikken for de tre kyststrekningene som er utlyst foreligge i slutten av mars.