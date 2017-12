Fjerde søndag i advent: Feirer jul om bord

Mens du nå kanskje gjør siste forberedelser til julefeiringen din, skal du skjenke en tanke til de mange som i år ikke får feire jul sammen med sine kjære.

Tusenvis av norske sjøfolk, og offshore-arbeidere, tilbringer julehøytiden sammen med kolleger i stedet, og sørger for at deler av den norske økonomien går som den skal.

Det er mange som har minner om Erik Bye sitt program «Vi går om bord» fra 60 og tidlig 70 tall. Det samlet nær sagt en hel nasjon til radio og tv-apparatene på julaften. Et kollektivt minne er fra 1968, da Bye overrasket fru Espegren med en spesiell gave, hennes mann utkledd som julenissen, direkte hjem fra Hong Kong. Det var knapt et tørt øye i nasjonen.

Tradisjonsrikt på Hurtigruten

Hurtigruten har lange juletradisjoner som strekker seg gjennom selskapets 125 år lange historie. På jul- og nyttårsaften skal skipene ligge lenger til kai. Flere tusen personer vil feire jul på et hurtigruteskip. I tillegg kommer alle de som er innom i løpet av dagen for å spise julelunsj – eller bruker Hurtigruten for å komme seg hjem til jul.

Som en hilsen til alle som venter på en levering eller at noen skal komme hjem til jul har Hurtigruten i år laget en julevideo med eget mannskap i hovedrollene.

Hilser til alle som venter

– Vi ønsket å lage en fin, helt enkel og «nedpå» julefilm som gir den gode julestemningen. Filmen viser juleforberedelsene, stemninga og ventinga, og ikke minst menneskene julen handler om. Både de langs hele kysten, og mannskapet om bord på skipene våre som er på jobb for kysten – hver dag, året rundt, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til Skipsrevyen.

Da Skipsrevyens journalister la pennen ned bittelille julaften hadde videoen blitt sett 115 000 ganger på Facebook, og mange hadde delt sine egne minner og hilsner til Hurtigrutens mannskap.

En Hurtigruten-følger skriver: «I mørke natten når hurtigruten siger sakte forbi Digermulen, med julepynten oppe og hele båten opplyst. Det er selv for oss en påminnelse om hva den har betydd for kysten, der den daglig vi ser denne kjære farkosten gå forbi, men i et stille Raftsund og som jeg beskriver, det er bestandig en opplevelse for oss på orkesterplass.»

«Ønsker dere alle på hurtigruten langs hele kysten en riktig god Jul og et godt nytt år og håper 2018 blir like bra som det gamle.» skriver en annen.

– Det er utrolig hyggelig. Spesielt hilsenene som går til hverdagsheltene som tilbringer jul og nyttår på jobb om bord på skipene våre, sier Ege, som legger til: – Det skjer mye spennende hos oss, og 2018 blir ikke et unntak. Men først skal vi brette opp ermene, og sørge for å få folk, juletorsk, gaver og alt annet som hører med hjem til jul – til alle dere langs kysten som har venta.

Her er en oversikt over havnene Hurtigruten ligger ekstra lenge på julaften.

Skip Retning Dato Havn Ankomst Avgang MS Nordlys sydg 24.des Kristiansund 16:30 23:30 MS Nordkapp sydg 24.des Brønnøysund 15:45 22:00 MS Finnmarken sydg 24.des Svolvær 18:30 23:00 MS Polarlys sydg 24.des Skjervøy 18:00 23:00 MS Vesterålen sydg 24.des Vardø 15:45 22:00 MS Richard With nordg 24.des Kjøllefjord 17:00 22:45 MS Nordnorge nordg 24.des Tromsø 14:30 22:30 MS Trollfjord nordg 24.des Bodø 12:30 22:00 MS Kong Harald nordg 24.des Rørvik 18:15 23:00 MS Lofoten nordg 24.des Molde 18:30 22:15 MS Spitsbergen nordg 24.des Bergen 14:30 22:30

Skal du feire jul i utlandet, er du velkommen til Sjømannskirken sine arrangementer i en av deres 29 kirker rundt om i verden.