Fiskebåten MS «Stig Harry» levert

I desember ble byggenummer 102 MS «Stig Harry» fra Skogsøy Båt levert til ny eier.

50-foteren er utrustet og rigget som en tradisjonell garnbåt, men den er også sertifisert for føring av last, som følge av at den skal kunne føre leppefisk og utføre ulike oppdrag for oppdrettsnæringen ved roligere perioder i fisket, opplyser daglig leder i Skogsøy Båt Andre Rustad til Skipsrevyen.no.

– Nybygget har blant annet en ekstra stor kran (25 t/m) for at det skal være mulig å jobbe med blant annet rengjøring av mærer og håndtering av dødfisk.

MS «Stig Harry» har ellers innredning for seks personer i fire lugarer, forteller verftssjefen.

Fremdrift



Båten har en hovedmotor fra Nogva (Scania d16) og gir og propell fra Finnøy. Elektro/elektronikk kommer fra AS Elektrisk, innredning fra HMI, hydraulikkutstyr fra Lorentzen hydraulikk mens rørarbeidet er utført av Egeland rør, avdeling Mandal. Hovedmålene er lengde på 14,99 meter, bredde på 6,5 meter og dybde i riss på 3,6 meter. Prislappen på dette nybygget er 21,5 millioner kroner.

Tidligere har Skogsøy Båt AS utført alt innredningsarbeid selv, men grunnet økt arbeidsmengde den siste tiden har de overlatt dette til underleverandør, Haugland Miljøinnredning fra Kristiansand. De er spesialister på nettopp båtinnredning, og innredningen i «Stig Harry» bærer preg av høy kvalitet.