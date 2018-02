Ferdigstiller 43 meter langt avlusingsfartøy

Volt Service har i disse dager sitt første servicefartøy for avlusing under ferdigstilling. Fartøyet utrustes med nyeste generasjon Optilice. Fartøyet kalt Volt Processor bygges i Nederland av verftet Damen, og utstyres i Norge med utstyr fra Optimar.

Av: Linn Therese Skår Hosteland Kyst.no

Fartøyet er 499 bruttotonn, og 43 meter langt. Operasjonsleder Robert Søviknes forteller de bygger denne type båt da de mener de her har en god arbeidsplattform, der god mobilitet og fiskevelferd blir ivaretatt på best mulig måte, når man gjennomfører slike operasjoner.

Fartøyet vil være utstyrt med to Optilice 4 XL, diesel-elektrisk fremdrift, Volvo Penta maskineri, stort dekk, lavt fribord for enkel tilgang til vannlinjen og lugarkapasitet for opptil ti personer. Avlusingskapasiteten er oppgitt til 200 tonn fisk i timen, men denne avhenger noe av fiskens størrelse og helsestatus med mer. I tillegg utrustes fartøyet med automatisk vaskeanlegg og ozonbehandling.

Båten er bygget rundt Optiliceren. Avluseren har et nyutviklet pumpesystem som ivaretar fiskevelferden på best mulig måte, samt har et nytt filter for nullutslipp av lus og for å unngå re-smitte av lakselus på lokaliteten. Vi har også stor plass på dekk så vi minimaliserer rørbend, sier skipper Øystein Henriksen.

Ferdigstilles om kort tid

Planlagt ferdigstillelse er i april i år. Remøy Management står bak prosjektet, har byggetilsynet, og vil være driver av fartøyet etter levering.

Fartøydesignet er fleksibelt og kan tilpasses flere forskjellige oppdrag. Fartøyet skal operere langs hele vestkysten av Norge og tidvis i Storbritannia.

Fartøyet eies av Volt Service AS, som ble etablert i september 2016 av Even Remøy og Robert Søviknes i Ålesund.

Se bilder fra byggingen i Nederland under. Alle foto Volt Service.