Fem sjøtrafikksentraler er modernisert

Alle Kystverkets fem sjøtrafikksentraler i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø er blitt modernisert med nye overvåkingssystemer og renoverte lokaler. Fornyingsprosjektet har tatt fem år, opplyses det i en pressemelding.

Nå som fornyingsprosjektet er i mål har sjøtrafikksentralene gått fra å ha tre ulike overvåkingssystemer til ett felles og enhetlig system. Med modernisert utstyr og fornyede lokaler er sjøtrafikksentralene enda bedre rustet til å ivareta sjøsikkerhetsberedskap i sine tjenesteområder.

– Dette er en milepæl for oss i moderniseringen av vår sjøtrafikktjeneste. Nye sensorer og nytt operatørsystem gir våre trafikkledere bedre og hurtigere situasjonsforståelse, med raskere inngripen som resultat. Dette gir oss et solid fundament å bygge på når vi skal utvide tjenesteområdet og utvikle tjenesten videre, opplyser sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket i meldingen.

Brevik sjøtrafikksentral flyttet inn i nytt bygg i forrige uke, mens sjøtrafikksentralene i Vardø, Fedje, Horten og Kvitsøy ble modernisert i henholdsvis 2016, 2016, 2015 og 2014.

Bedre informasjon om trafikkbildet

I 2016 utførte sjøtrafikksentralene i Sør-Norge samlet nærmere 7000 inngrep i skipstrafikken. Dette tilsvarer ca. 580 inngrep i måneden, eller fem i døgnet ved den enkelte sjøtrafikksentral. De fleste er mindre kurs- eller fartsendringer for å avverge uønskede trafikksituasjoner, men med jevne mellomrom gjør sentralene også mer akutte inngrep som er nødvendige for å hindre skipsulykker. For å kunne ta korrekte avgjørelser og ivareta rask og effektiv trafikkavvikling, trenger trafikkledere oppdatert og enhetlig informasjon om trafikkbildet.

– Digitalisering og utvikling går fort og er en konstant prosess. Det nye C-Scope fra Kongsberg Norcontrol benytter moderne teknologi som gjør oss i stand til å tilby best mulig service for brukerne våre, samtidig som vi kan bidra til sikker og effektiv sjøtransport, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverkets senter for los og VTS, som har ansvar for teknisk drift og utvikling av sjøtrafikksentraltjenesten.

Ytterligere styrking

En sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet av DNV GL for Samferdselsdepartementet i 2014, forespeiler en økning på rundt 41 prosent i mengde skipstrafikk langs norskekysten frem mot 2040. Analysen påpeker at trafikkøkningen vil gi økt risiko for grunnstøtinger og andre ulykker.

Med analysen som bakteppe forbereder Kystverket nå en utvidelse av tjenesteområdet i farvann der sjøtrafikken representerer en relativt høy risiko. Dette utføres på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I første omgang kan farvannet mellom Fedje og Kristiansund bli innlemmet i tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Vestlandet. I tillegg jobbes det med å oppgradere tjenestens VHF-systemer og radarer.