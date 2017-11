Færre arbeidsledige sjøfolk

Ifølge ferske tall fra NAV, var det ved utgangen av september cirka 500 personer i maritime yrker som var registrert som helt ledige, eller arbeidssøkere som deltok i arbeidsmarkedstiltak hos NAV.

– Det er drøyt 100 færre enn for ett år siden. Ledigheten har også falt for sivilingeniører innen marin- og maskinteknikk og for ingeniører. Det samme gjelder operatører innen boring, som hadde veldig kraftig økning i ledigheten under oljekrisen, men hvor ledigheten har falt fra 1 100 personer til 600 personer de siste tolv månedene. Den siste gruppen var sammen med ingeniører og sivilingeniører innen petroleum blant gruppene som merket krisen mest, men ledigheten faller altså nå for alle disse gruppene, opplyser kunnskapsavdelingen ved Nav til Skipsrevyen.

Rogaland fikk svi mest

Geografisk er det helt klart Rogaland som har merket oljekrisen mest, noe som henger sammen med at dette var fylket som hadde klart høyest andel sysselsatte innen oljerelatert næringsliv. Men også deler av Hordaland, Agder og Møre og Romsdal har merket nedgangen i oljebransjen godt de siste årene. Det skyldes rett og slett hvor denne næringen har vært viktigst.

Nav har ikke tall for hvor mange ingeniører som har begynt å jobbe innen IT, men mye tyder på at mange av dem som mistet jobben som ingeniører, har begynt i andre typer yrker de siste årene. Det kan være IT, men også lærere, fagarbeidere og annet.

Mindre oppsigelser og permitteringer innen olje

Når det gjelder utviklingen framover melder Nav om langt mindre oppsigelser og permitteringer innen oljerelatert virksomhet, selv om noen fortsatt har problemer. Nå har også oljeprisen stabilisert seg på et noe høyere nivå enn den var på det laveste, og oljeinvesteringene har sluttet å falle og virker å flate ut. Det er også flere prosjekter på gang som tilsier at oljeinvesteringene kanskje vil ta seg litt opp igjen, i alle fall i 2019. Det kan altså være grunn til en viss optimisme for den videre utviklingen, og det verste virker i alle fall å være gjort, avslutter kunnskapsavdelingen ved Nav.