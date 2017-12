Etterforsker brønnbåt-ulykke

Av: Linn Therese Skår Hosteland

Ulykken hvor en mann falt over bord fra en Sølvtrans-brønnbåt og senere omkom, etterforskes av både Politiet og Statens Havarikommisjon for Transport.

Det var den 16. november at 54 år gamle Simon Bjarne Habbestad falt overbord fra brønnbåten MS Øysund, sør i Karmsundet i Rogaland.

Habbestad skal ha vært 19 minutter i vannet før mannskapet fikk ham tilbake i båten, for deretter å bli fraktet til Haukeland Universitetssjukehus med helikopter. Habbestad døde natten etter på sykehuset.

Nå etterforskes hendelsen.

Politiførstebetjent Atle Thorbjørnsen fra Tysvær lensmannskontor, har ansvaret for etterforskningen av ulykken fra Politiets side. Han innrømmer overfor kyst.no de har kommet litt seint i gang med etterforskningen.

– Saken blir behandlet som en annen arbeidsulykke med generell informasjonsinnhenting. Havarikommisjonen gjør samtidig sine undersøkelser, forteller Thorbjørnsen.

Ifølge politibetjenten vet de ikke mye konkret rundt hva som førte til at hendelsen oppsto enda. Hvor lang tid han ser for seg at etterforskningen vil ta, er derfor vanskelig å estimere.

– Arbeidsuhell har en beklagelig statistikk på at de tar tid, legger han til.

– Vil forhindre at det skjer igjen

Avdelingsdirektør for sjøfart i Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) Dag Liseth, forteller til kyst.no at de også er pålagt å granske ulykken med tanke på å forhindre gjentagelser.

– Sjøloven sier at dersom noen omkommer eller fartøy går tapt har vi undersøkelsesplikt, opplyser han.

De har derfor opprettet en sikkerhetsundersøkelse på hendelsen.

– Det innebærer at vi har hatt flere inspektører i Haugesund for å kartlegge fakta. De besøker fartøyet, intervjuer mannskap og andre relevante i selskapet for å prøve å finne ut hva som har skjedd. Seinere vil vi analysere dette for å se om vi finner noe som kan forhindre at slike ulykker skjer igjen, sier Liseth.

Adskilte undersøkelser

Han forteller at de intervjuer alle som har informasjon som kan ha betydning til hendelsen eller redegjøre for hva som skjedde. Han understreker at Havarikommisjonen og Politiet har svært ulike roller i forhold til undersøkelsene, da sistnevnte ser etter strafferettslige forhold, og SHT utelukkende er ute etter å forstå saken ut ifra et sikkerhetsperspektiv.

– Vi gjennomfører helt adskilte ulike undersøkelser, og deler gjerne bevis materiale som vi begge vil ha bruk for, men Politiet vil aldri ha tilgang til våre intervjuer og lignende.

Tiden som brukes på å undersøke hendelser på båt forteller han er veldig varierende, avhengig av kompleksitet av hendelsen.

– Sjøloven sier imidlertid man skal fremlegge en rapport innen ett år. Noen ganger kan det ta kortere tid, andre ganger lengre, men jeg håper vi kan legge frem en rapport innen ett år, sier Liseth.

Hva de har funnet så langt vil han ikke gå ut med.

– Generelt går vi kun ut med informasjon underveis i saker dersom vi tidlig i en undersøkelse ser noe sikkerhetskritisk som alle må vite. Så lenge vi ikke finner dette forteller vi sjelden hva vi finner i de ulike stadiene før det foreligger en endelig rapport, sier Liseth.