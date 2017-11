Engie og Gas4Sea tilrettelegger for LNG

Av: Leiv Nordstrand

Franskmennene satser på LNG og lander kontrakt med Statoil.

Det franske energiselskapet Engie innledet i 2014 samarbeid med Mitsubishi og det store japanske rederiet NYK om LNG som marint drivstoff. De formaliserte dette i Gas4Sea i 2016.

De tre har dessuten gått sammen med det belgiske gasselskapet Fluxys og fått bygd ”Engie Zeebrugge” hos Hanjin i Busan, Sør-Korea. Den kom i drift i juni og har en kapasitet på 5000 m³. Det dreier seg om et spesialbygd bunkringsfartøy for LNG som skal sørge for skip-til-skip forsyning. ”Engie Zeebrugge” skal, slik navnet lyder, primært operere i den belgiske havnebyen Zeebrugge, hvor Fluxys har en LNG-terminal. Men den skal også etter behov betjene andre havner i nærheten.

LNG til UECC

”Engie Zeebrugge”, som har NYKs farger i skorsteinen, begynte sin nye service med å levere til de to nyeste – og dual fuel – bilbåtene til United European Car Carriers (UECC). De ble overlevert fra kinesiske Nantong i 2016 og går i regelmessig short sea rundfart fra Zeebrugge og Southampton til Baltikum. NYK eier UECC 50-50 sammen med svenske Wallenius, og selskapet har hovedkvarter i Oslo.

Skal levere til skytteltankere for Statoil

Gas4Sea inngikk dessuten i oktober en avtale gjeldende fra 2020 med Statoil om LNG til bøyelastere som anløper den store hollandske oljehavnen Rotterdam. To er allerede i drift, og to nye dual fuel på 125 000 dwt skal etter planen leveres fra Samsung i slutten av 2019 og begynnelsen av 2020.

Disse fire tankbåtene eies av AET i Singapore, men opereres av Statoil. Ifølge Elin A. Isaksen i Statoil betjener bøyelasterne en portefølje av felt i norsk og britisk sektor og knyttes ikke opp mot noe enkeltfelt. Utbyggingen av Johan Castberg-feltet i nord skal baseres på bøyelasting, men kommer trolig ikke i drift før i 2022..

Det arbeides flere steder i Europa med bedre infrastruktur og bunkring for LNG. Bl.a. tar det nye bergensrederiet Cryo Shipping AS sikte på å bygge om offshorefartøy til LNG forsyningstjeneste, og Kystverket har støttet prosjektet med 9,3 mill. kr.