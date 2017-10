– Vi er glad for at vi får levert enda en NabCat til Helgelandskysten. Det begynner å bli en del av dem. Vi har nettopp levert båt nummer 100 hvorav «MS Stortind» til Tomma Laks var båt nummer 99 i rekken, opplyser selger i Moen Marin, Per Christian Munkhaug til skipsrevyen.no.

NabCat’en MS Stortind ble levert til Tomma Laks den 20. oktober. Ifølge Munkhaug bygges denne båttypen i kontinuerlig serieproduksjon ved verftet.

– Vi vil gratulerer Tomma Laks med an god arbeidsbåt som er blitt veldig populær. Det er veldig mange av Nabcat 13,5 x 7,5 i markedet. Det er den vi selger mest av. Størrelsen og kapasiteten er nemlig midt i blinken for oppdrettsanlegg, sier Munkhaug videre.

Moen Marins byggnummer 179 «MS Stortind» er selskapets første leveranse til Tomma Laks AS.

Tomma Laks AS har siden 1992 drevet samdrift med Nova Sea, som også eier 49 prosent av aksjene i Tomma Laks AS. Bedriften holder til på øya Tomma i Nesna kommune, og produksjonen av konsesjonsvolumet er fordelt på fire lokaliteter.

NabCat-fartøyet STORTIND måler 13,5 ganger 7,5 meter og er utstyrt med to Nogva Scania-motorer. Den samlede motoreffekten på 760 hestekrefter sørger for god framdrift. I kombinasjon med Nogva gir, vribart propellanlegg, samt Sleipner baugpropell gir kraft gir dette god presisjon og fleksibilitet ved varierte operasjoner i røft farvann.

Et stort og godt arbeidsdekk er i likhet med andre NabCat-fartøy fra Moen Marin sentralt også på STORTIND. Der finner du en radiostyrt Palfinger-kran på solide 32 tonnmeter, samt to, tre og fem tonns capstaner.

Hoveddata:

Lengde: 13,50 meter

Bredde: 7,50 meter

Drivstofftanker: 4m3

Ferskvannstank: 2m3

Motor: 2 x 380 hk Nogva Scania

Gir: 2 x Nogva HC168

Propellanlegg: 2 x Nogva 4 bladet vribart anlegg

Generator: 24 kW Nanni QLS22T

Kran: Palfinger 32080(M)D

Capstaner: Adria Winch 2T, 3T og 5T

Navigasjon: Furuno

Brannslukking i maskinrom: Inergen

Fart: ca. 15 knop

Byggnr: 179

Lev.dato: 20/10/2017

«MS Stortind» er utrustet med et tre-fas aggregat med en effekt på 24 kW, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, Inergen brannslukking i maskinrom og to redningsflåter.