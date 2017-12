Emisjonsrekord på Oslo Børs

Oslo Børs melder om at det aldri har blitt hentet inn så mye frisk kapital blant børsnoterte selskaper som i 2017. Shipping – og offshoreselskapene troner høyt på listene.

I følge bergeninger gjort av Oslo Børs var det samlede emisjonsvolumet i akjse – og rentemarkedet per 21.12.2017 på 403 milliarder. Størsteparten av dette beløpet ble reist i obligasjonsmarkedet, hele 341 milliarder kroner ble hentet gjennom notering av nye lån og utvidelser av eksisterende lån – en økning på 20 milliarder sammenlignet med fjoråret.

Også i aksjemarkedet er emisjonsvolumet rekordhøyt, her ble 62 milliarder kroner i frisk kapital hentet inn gjennom aksjeemisjoner. 20,1 milliard av disse ble hentet inn av de 21 selskapene som debuterte på Oslo Børs i løpet av året.

Blant debutantene var det særlig Borr Drilling, Northern Drilling og MPC Container Ships som utmerket seg ved emisjoner etter IPO . Borr Drilling stod for årets største egenkapitalplassering med sin rettede emisjon som samlet inn 5,1 milliard.

MPC Container Ships sørget på sin side for tidenes største plassering på Merkur Market etter å ha hanket inn 2,1 milliarder gjennom to emisjoner. Rett før jul kunne det Oslo-baserte selskapet melde om kjøpet av containerskipene «Annika» og «Antigoni» på henholdsvis 987 og 1049 TEU, bygget ved koreanske Daesun Shipbuilding i 2008. De to fartøyene som samlet kostet 16 millioner dollar er forventet overlevert i januar 2018, og rederiets flåte vil da telle 42 skip.

På listen over de største plasseringene innen aksje-emisjoner finner vi også flere kjente navn, deriblant Songa Bulk, Flex LNG, havbrukskonsernet NTS og Farstad Shipping som i februar gikk sammen med Solstad og Deep Sea Supply og ble gigantederiet SolstadFarstad.

Les også: DOF henter inn 500 mill

Våkner fra dvale

Innen high yield og foretaksobligasjoner kan Børsen også melde om at markedet er i ferd med å våkne fra dvalen forårsaket av oljekrisen.

Les også: DOF ber om mer tid

Songa Bulk, American Tanker og Olympic Subsea er å finne på listen over nye utstedere. DOF Subsea, Odfjell, Hoegh LNG, Teekay LNG, Golar LNG Partners og American Tanker er blant utstederne som er notert med nye lån.